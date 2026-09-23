Güneydoğu Asya sineması İstanbul Modern’de

İstanbul Modern Sinema, “Muson Hayalleri” seçkisiyle çağdaş Güneydoğu Asya sinemasından 11 filmi 24 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşturacak. Filipinler, Malezya, Tayland ve Kamboçya’dan yapımların yer aldığı program, bölgenin toplumsal dönüşümlerine, kimlik arayışlarına ve gündelik yaşamına farklı sinema dilleriyle bakıyor. The Wawes Wil Carry Us/ Dalgalar Taşır Bizi



Seçkide Filipinler’den “Sunshine”, “Ufak Bir İş”, “Altın Geyik” ve “Tumandok”; Malezya’dan “Dalgalar Taşır Bizi” ve “Ramlee’yi Bulmak”; Tayland’dan “İnsan Kaynağı”, “Son Yemek” ve Tayland’ın bu yılki Oscar adayı olarak gösterdiği “Cennete 9 Tapınak”; Kamboçya’dan ise “Ormanın Meyveleriyiz” ve “İnsan Olmak” filmleri gösterilecek. Program, Rithy Panh ve Pen-Ek Ratanaruang gibi usta yönetmenlerin yapımlarını genç sinemacıların ilk filmleriyle bir araya getiriyor.

Ormanın Meyveleriyiz

Seçkinin bölgenin güncel sinemasındaki farklı yaklaşımları bir araya getirdiğini belirten İstanbul Modern’in film küratörü Müge Turan, “İlk kez Güneydoğu Asya sinemasına odaklanan bir program hazırlıyoruz. Usta yönetmenlerden ilk filmlerini çeken genç sinemacılara uzanan seçki, hızla dönüşen şehirlerden doğayla kurulan ilişkilere, toplumsal ve siyasal değişimlerden kişisel hafızalara kadar çok farklı dünyaları yan yana getiriyor. Bizim için bu program, aynı zamanda bu coğrafyadan yeni hikâyeler, yeni sesler ve farklı sinema dilleriyle karşılaşmanın bir yolu” dedi.

İstanbul Modern’in yeni sezon açılış programı olan “Muson Hayalleri”, uluslararası festivallerde öne çıkan çağdaş Güneydoğu Asya sinemasından örnekleri İstanbul’a taşıyor.