Gürcistan Devlet Balesi 'Kuğu Gölü' ile Türkiye’de

Tchaikovsky’nin müzikleriyle klasik bale repertuvarının en önemli eserlerinden biri haline gelen Kuğu Gölü, Gürcistan Devlet Balesi’nin yorumuyla Türkiye’ye geliyor. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek gösteriler, İstanbul ve Ankara’da sanatseverlerle buluşacak.

Marius Petipa ve Lev Ivanov’un klasik koreografisini temel alan prodüksiyonun koreografik versiyonunu ve sahnelemesini dünyaca ünlü baş balerin Nina Ananiashvili ile Alexey Fadeechev hazırlarken, İstanbul gösterilerinde Tchaikovsky’nin müzikleri Şef Levan Jagaev yönetimindeki Piu Senfoni Orkestrası tarafından canlı seslendirilecek.

2004 yılından bu yana Ananiashvili’nin sanat yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gürcistan Devlet Balesi, “Kuğu Gölü” ile 16 Ocak 2027’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde, 14.30 ve 19.30 seanslarıyla İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Yapımın Ankara gösterisi ise 17 Ocak’ta ATO Congresium’da gerçekleştirilecek.