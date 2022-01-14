Güvenliklerin gözünden 100 karede İstanbul

İBB şirketlerinden İstgüven AŞ bünyesinde, şehrin bin 300 noktasında, 7 gün 24 saat çalışan, 10 bine yakın özel güvenlik görevlisinin çektiği fotoğraflar İstanbullularla buluşuyor. "Hadikaydet İstgüven" projesi kapsamında personelin objektifinden çıkan 100 fotoğraf, "4 Mevsimde 100 Kare" adlı sergiyle, 19 Ocak Çarşamba günü Yenikapı Metro İstasyonu’nda sergilenecek.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 14:37
Güvenliklerin gözünden 100 karede İstanbul
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İstanbul’un güvenliğini sağlarken sanata da gönül veren özel güvenlik görevlileri, bu kez şehri fotoğrafladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstgüven bünyesinde çalışan güvenlikler, telefon, fotoğraf makinesi ve tabletlerini kullanarak şehrin eşsiz manzaralarını yakaladı.

'İstgüven' tarafından hayata geçirilen “Hadikaydet İstgüven” projesi kapsamında deklanşöre basan çalışanlar arasından her ay birinci seçildi. Proje kapsamında elde edilen 100 İstanbul fotoğrafı, 19 Ocak Çarşamba günü İstanbullular ile Yenikapı Metro İstasyonu’nda buluşmaya hazırlanıyor.

İşte o karelerden bazıları...


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