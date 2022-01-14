Güvenliklerin gözünden 100 karede İstanbul

14 Ocak 2022 Cuma, 14:37

İstanbul’un güvenliğini sağlarken sanata da gönül veren özel güvenlik görevlileri, bu kez şehri fotoğrafladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstgüven bünyesinde çalışan güvenlikler, telefon, fotoğraf makinesi ve tabletlerini kullanarak şehrin eşsiz manzaralarını yakaladı.

'İstgüven' tarafından hayata geçirilen “Hadikaydet İstgüven” projesi kapsamında deklanşöre basan çalışanlar arasından her ay birinci seçildi. Proje kapsamında elde edilen 100 İstanbul fotoğrafı, 19 Ocak Çarşamba günü İstanbullular ile Yenikapı Metro İstasyonu’nda buluşmaya hazırlanıyor.

İşte o karelerden bazıları...