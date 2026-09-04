Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hafta sonu keyif yapmak isteyenlere: İki günde bitirilebilecek 5 film serisi!
Paylaş

Hafta sonu keyif yapmak isteyenlere: İki günde bitirilebilecek 5 film serisi!

4.09.2026 21:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hafta sonu keyif yapmak isteyenlere: İki günde bitirilebilecek 5 film serisi!

Hafta sonu tatilini evde film maratonu yaparak geçirmek isteyenler için temposu düşmeyen, başından kalkamayacağınız ve tek solukta bitirebileceğiniz en iyi 5 film serisi...

Hafta sonu keyif yapmak isteyenlere: İki günde bitirilebilecek 5 film serisi!

1. THE DARK KNİGHT (KARA ŞÖVALYE ÜÇLEMESİ)

Yönetmen koltuğunda Christopher Nolan'ın oturduğu; Christian Bale, Heath Ledger ve Michael Caine gibi yıldız isimleri bir araya getiren bu efsanevi üçleme, süper kahraman türünün çok ötesine geçerek Gotham'ın karanlık sokaklarında adalet, kaos ve ahlaki çatışmaları konu alıyor.

Hafta sonu keyif yapmak isteyenlere: İki günde bitirilebilecek 5 film serisi!

2. BACK TO THE FUTURE (GELECEĞE DÖNÜŞ ÜÇLEMESİ)

Robert Zemeckis'in yönettiği, başrollerini Michael J. Fox ve Christopher Lloyd'un paylaştığı bu zamansız klasik, bir DeLorean zaman makinesiyle geçmişe ve geleceğe yolculuk yaparak ailesinin kaderini değiştirmeye çalışan genç bir adamın eğlenceli ve macera dolu hikayesini anlatıyor.

Hafta sonu keyif yapmak isteyenlere: İki günde bitirilebilecek 5 film serisi!

3. THE BEFORE (ÖNCE SERİSİ)

Richard Linklater'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Ethan Hawke ile Julie Delpy'nin başrollerini paylaştığı bu romantik seri, Viyana'da bir trende tesadüfen tanışan iki yabancının yıllara yayılan derin sohbetlerini, aşkı ve hayatın akışını son derece gerçekçi ve akıcı bir dille ele alıyor.

Hafta sonu keyif yapmak isteyenlere: İki günde bitirilebilecek 5 film serisi!

4. THE MATRİX (MATRİX ÜÇLEMESİ)

Lana ve Lilly Wachowski kardeşlerin yönettiği, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss ve Laurence Fishburne'lü kadrosuyla sinema tarihine damga vuran seri, yaşadığımız dünyanın aslında makineler tarafından yönetilen yapay bir simülasyon olduğunu keşfeden hacker Neo'nun insanlığı kurtarma destanını konu alıyor.

Hafta sonu keyif yapmak isteyenlere: İki günde bitirilebilecek 5 film serisi!

5. THE HUNGER GAMES (AÇLIK OYUNLARI SERİSİ)

Gary Ross ve Francis Lawrence'ın yönettiği, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth'un başrollerini paylaştığı bu distopik seri, totaliter bir rejimin baskısı altında hayatta kalma savaşı veren Katniss Everdeen'in adalet arayışıyla başlattığı büyük isyan ve direniş hikayesini anlatıyor.

İlgili Konular: #Film #hafta sonu #iyi hissettiren filmler

İlgili Haberler

İstanbul'un atmosferini iliklerinize kadar hissedeceğiniz 5 film
İstanbul'un atmosferini iliklerinize kadar hissedeceğiniz 5 film Tarihi dokusu, kalabalık sokakları ve eşsiz manzaralarıyla İstanbul, sinema dünyasının en ilham verici şehirlerinden biri olmayı sürdürüyor. İşte İstanbul'u farklı yönleriyle anlatan 5 unutulmaz film...
Yazın enerjisini hissettiren filmler: Tatil konulu 5 film!
Yazın enerjisini hissettiren filmler: Tatil konulu 5 film! Yaz tatili; rutinden uzaklaşmanın, yeni maceralara atılmanın ve gençliğin o coşkulu ruhunu sonuna kadar yaşamanın en güzel dönemidir. Sinema dünyası da bu eşsiz dönemi unutulmaz hikayelerle beyaz perdeye taşıyarak izleyicilere her seferinde aynı tatil heyecanını yaşatır. Güneşin, sahilin, dostluğun ve keşif tutkusunun eksik olmadığı, izleyeni anında yaz tatiline ışınlayacak o en iyi 5 gençlik filmi...
Pazartesi sendromunu unutturacak filmler: Pazar gecesi ekran karşısına kilitleyecek 5 film...
Pazartesi sendromunu unutturacak filmler: Pazar gecesi ekran karşısına kilitleyecek 5 film... Hafta sonunu kapatırken yeni haftanın koşturmacasına başlamadan önce evde kaliteli bir filmle mola vermek, en güzel pazar rutinlerinden biri. Kafanızı çok yormayacak, temposuyla zamanın nasıl geçtiğini unutturacak ve pazartesi sabahına iyi bir enerjiyle uyanmanızı sağlayacak 5 film...