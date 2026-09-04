Hafta sonu keyif yapmak isteyenlere: İki günde bitirilebilecek 5 film serisi!

1. THE DARK KNİGHT (KARA ŞÖVALYE ÜÇLEMESİ) Yönetmen koltuğunda Christopher Nolan'ın oturduğu; Christian Bale, Heath Ledger ve Michael Caine gibi yıldız isimleri bir araya getiren bu efsanevi üçleme, süper kahraman türünün çok ötesine geçerek Gotham'ın karanlık sokaklarında adalet, kaos ve ahlaki çatışmaları konu alıyor.

2. BACK TO THE FUTURE (GELECEĞE DÖNÜŞ ÜÇLEMESİ) Robert Zemeckis'in yönettiği, başrollerini Michael J. Fox ve Christopher Lloyd'un paylaştığı bu zamansız klasik, bir DeLorean zaman makinesiyle geçmişe ve geleceğe yolculuk yaparak ailesinin kaderini değiştirmeye çalışan genç bir adamın eğlenceli ve macera dolu hikayesini anlatıyor.

3. THE BEFORE (ÖNCE SERİSİ) Richard Linklater'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Ethan Hawke ile Julie Delpy'nin başrollerini paylaştığı bu romantik seri, Viyana'da bir trende tesadüfen tanışan iki yabancının yıllara yayılan derin sohbetlerini, aşkı ve hayatın akışını son derece gerçekçi ve akıcı bir dille ele alıyor.

4. THE MATRİX (MATRİX ÜÇLEMESİ) Lana ve Lilly Wachowski kardeşlerin yönettiği, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss ve Laurence Fishburne'lü kadrosuyla sinema tarihine damga vuran seri, yaşadığımız dünyanın aslında makineler tarafından yönetilen yapay bir simülasyon olduğunu keşfeden hacker Neo'nun insanlığı kurtarma destanını konu alıyor.