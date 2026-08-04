Halikarnas Balıkçısı’nın yaşamını anlatan belgesel, Trebinje’den ödülle döndü: Filos’un yolculuğu...

Orhan Tekeoğlu, Nurdan Tekeoğlu’nun yönetmenlik yaptığı “Filos” adlı belgesel yolculuğuna devam ediyor. Belgesel, Meltem Ulu’nun “Halikarnas Balıkçısı’nın Yolculuğu” adlı kitabından esinlenilerek hazırlandı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın, namıdiğer Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’a bıraktığı ekolojik mirası konu alan FİLOS, 14. Trebinje Film Festivali’nde En İyi Belgesel Yönetmeni Ödülü’ne değer görüldü.

Gazetemize açıklama yapan Nurdan Tekeoğlu, “İklim krizinin derinleştiği, orman yangınlarının yaşamı tehdit ettiği bir dönemde, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın Bodrum’a sürgün edildikten sonra ‘Bu topraklar için ne yapabilirim?’ sorusuna verdiği yanıt bugün hepimiz için ilham verici” diyor.

Tekeoğlu, “Yurtdışından ziraat el kitapları getirterek araştırması, öğrendiklerini denemesi, tohumlar saçması; Bodrum’a ilk greyfurtu, bergamotu ve birçok mandalina çeşidini kazandırması, ilk palmiyeleri, bella sombra ve okaliptüs ağaçlarını dikmesi, yalnızca Bodrum’un değil, Türkiye’nin çevre tarihine bırakılmış çok değerli bir mirastır. 14. Trebinje Film Festivali jüri üyeleri de bu hikâyeyi son derece eğitici ve önemli bulduklarını, belgeselin ilkokuldan üniversiteye kadar her eğitim kademesinde gösterilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Evrim Ateşler, Orhan Tekeoğlu ve Meltem Ulu ile birlikte çıktığımız bu yolculuğun uluslararası alanda böylesine anlamlı bir karşılık bulmasından büyük mutluluk duyuyorum” diyor.

KÜLTÜREL KİMLİĞE KATKI

Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı’nın canlandırmalarıyla destek verdiği belgesel, Türkiye prömiyerini Antalya Film Festivali’nde yaptı.

“Filos”, Halikarnas Balıkçısı’nın Bodrum’un doğal ve kültürel kimliğine yaptığı katkıları, bölgeye kazandırdığı bitkileri ve sürdürülebilir yaşam anlayışını sinema diliyle anlatıyor.

Belgeselde Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları Derya Kabaağaçlı ve Kuki Noonan’ın yanı sıra Ayşe Kulin, Saffet Emre Tonguç, Ayşe Temiz, Erman Aras, Prof. Dr. Cevat Çapan, Rahmi Eyüboğlu, Zeynep Oral, Zehra Denizaslanı, Hatice Orman, Hüseyin Yeter Şakar, Sönmez Taner ve Selen Cambazoğlu gibi isimlerin söyleşilerine yer veriliyor.

FİLOS, Trebinje’de kazandığı ödülün yanı sıra 33. European Film Festival Palic, 21. Chania Film Festivali ve 12. Green Montenegro Film Festivali resmi seçkilerinde de yer aldı.