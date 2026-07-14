Halkekmag Fest ilk kez herkese açılıyor

Halkekmag'ın geçtiğimiz yıl sınırlı katılımla yaşama geçirdiği Halkekmag Fest, bu yıl kapılarını tüm müzikseverlere açıyor. 25 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek festival, müzik performanslarının yanı sıra kültür ve topluluk odaklı etkinlikleriyle katılımcılara gün boyu sürecek kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Festivalin bu yılki programında headliner olarak Wegh sahnede olacak. Gün boyunca Güneş, Yung Ouzo, Emir Yargın Klas Pop, Karbo ve Gazelle de performanslarıyla izleyicilerle buluşacak.

İlk kez geniş katılıma açılan Halkekmag Fest, farklı disiplinlerden yaratıcı isimleri ve müzik tutkunlarını aynı atmosferde buluşturmayı amaçlıyor. Festival, müzik ile kültürel üretimi bir araya getiren yapısıyla katılımcılara ortak bir deneyim alanı sunacak. Festivalin biletleri Bubilet üzerinden satışa sunuldu.