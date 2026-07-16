'Harry Potter ve Ateş Kadehi' canlı senfoni eşliğinde İstanbul ve Ankara'da sahnelenecek

Harry Potter serisinin 25. yılı kapsamında düzenlenen "Harry Potter Film Concert Series", serinin dördüncü filmi "Harry Potter ve Ateş Kadehi"nin canlı orkestra eşliğinde gösterimiyle Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.

Piu Entertainment organizasyonuyla hayata geçirilecek olan "Harry Potter ve Ateş Kadehi In Concert", 28 Kasım'da İstanbul Volkswagen Arena'da 15.00 ve 20.00'de, 13 Aralık'ta ise Ankara ATO Congresium'da 14.00 ve 19.00'de seyirciyle buluşacak.

Sinema ile canlı müziği birleştiren etkinlikte, Patrick Doyle'un ödüllü besteleri, şef Benjamin Pope yönetimindeki dev senfoni orkestrası tarafından filmle tamamen senkronize şekilde canlı olarak icra edilecek.