Hasan Ali Yücel’den iletiler sempozyumu düzenleniyor

Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:28

Güncelleme: 11.11.2024 - 17:28

Bursa Osmangazi Belediyesi, yılın aydını olarak seçtiği Hasan Ali Yücel’i anma etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyet, Eğitim, Kültür ve Sanatta Hasan Ali Yücel’den Günümüze İletiler” isimli sempozyum düzenleyecek. 22 Kasım’da yapılacak sempozyum, saat 09.00 ile 18.45 arasında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde yapılacak. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası’nın müzik dinletisi vereceği etkinlikte açılış konuşmalarını Doç. Dr. Betül Batır, YKKED Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Hasan Ali Yücel’in torunları Ali Eronat ve Prof. Dr. Güzel Yücel Gier ile Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın yapacak. Daha sonra başlayacak etkinliğin açılış konferansını Prof. Dr Yakup Kepenek gerçekleştirecek. 1’inci panelde Hasan Ali Yücel’in düşünce ve kültür anlayışından günümüze iletiler konu alınacak. Gier, Eronat, Prof. Dr. H. Haluk Erdem ve Batır konuşacak. 2’nci panelde ise Yücel’in eğitime bakışından günümüze iletiler konusu dinleyicilere açılacak. Prof. Dr. Songül Sallan Gül, Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Prof Dr. Figen Kıvılcım Çorakbaş sunum gerçekleştirecek. 3’üncü oturumda Yücel’in sanata bakışından günümüze iletiler konusu ele alınacak. Prof. Dr. Oğuz Makal, Prof. Dr. Kelime Erdal, Prof. Dr. Nesrin Karaca ve Prof. Dr. Ayfer Kocabaş konuşacak. Sempozyumun son panelinde gazetemiz yazarı Orhan Bursalı, 16 ve 22’nci dönem CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, Prof. Dr. Rıfat Okçabol ve Prof. Dr. Kemal Kocabaş Yücel’den günümüze eğitim ve kültür dünyasına dair tartışmaları konuşacak. Sempozyumun değerlendirme ve kapanışını ise Prof. Dr. Yakup Kepenek gerçekleştirecek.