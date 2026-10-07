Haydar Ergülen'den Cemil Tugay tepkisi: 10 yıllık festival direktörlüğünden istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasının ardından sanat dünyasından ilk tepkiler gelmeye başladı.

Şair ve yazar Haydar Ergülen, kurucusu olduğu ve 10 yıldır sürdürdüğü İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali direktörlüğünden ayrıldığını açıkladı.

Ergülen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasıyla kurucusu olduğum ve 10 yıldır sürdürdüğüm İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali direktörlüğünden ayrılıyorum. İzmir’in özgür günlerinde yeniden buluşmak dileğiyle."

HAYDAR ERGÜLEN KİMDİR?

İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali direktörlüğünden ayrılmasıyla adından söz ettiren Haydar Ergülen, çağdaş Türk şiirinin ve edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak biliniyor.

1956 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Ergülen, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir’de, lise eğitimini ise Ankara’da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun olan sanatçı, bir süre Anadolu Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Ardından İstanbul’da reklam yazarlığı yapan Ergülen; Bahçeşehir ve Kadir Has üniversitelerinin iletişim fakültelerinde "Yaratıcı Yazarlık" ile "Türk Şiiri ve Şairler" dersleri verdi.

1980 sonrası Türk şiirinin belirleyici isimleri arasında gösterilen Haydar Ergülen; Üç Çiçek ve Şiir Atı gibi dönemin önemli edebiyat dergilerinin yayıma hazırlanmasında aktif rol oynadı. Şiirlerinde aşk, yalnızlık, hüzün, çocukluk ve ölüm temalarını kendine özgü incelikli bir dille işleyen yazar, aynı zamanda köşe yazıları ve denemeleriyle de tanınıyor.

Sanatçının kariyeri boyunca kazandığı başlıca ödüller arasında Kırk Şiir ve Bir kitabı ile aldığı Behçet Necatigil Şiir Ödülü ve Altın Portakal Şiir Ödülü, Keder Gibi Ödünç ile kazandığı Cemal Süreya Şiir Ödülü ve Üzgün Kediler Gazeli ile layık görüldüğü Metin Altıok Şiir Ödülü yer alıyor.