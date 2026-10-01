Hem saz hem caz: İş Sanat’ta yeni sezon başlıyor

İş Sanat’ın yeni sezon programı, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin BlackBox Salonu’nda düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. 5 Kasım’da başlayacak 27. sezonun açılışında, ünlü keman sanatçısı Viktoria Mullova, şef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile sahnede olacak. Hasan Ferit Alnar’ın “Prelüd ve İki Dans”ı, Beethoven’ın Keman Konçertosu ve Çaykovski’nin 5. Senfonisi, açılış konserinin programını oluşturacak.

Açılışta konuşan İş Sanat Genel Müdürü Defne Turaç, sezonun hazırlıklarının yaklaşık iki yıl önceden başladığını belirterek programın farklı müzik türlerini bir araya getirmesine önem verdiklerini söyledi.

Klasik müziğin yanı sıra caz ve dünya müziğinin önemli isimlerinin ağırlanacağını belirten Turaç, İş Sanat’a özel yerli projelere de dikkat çekti. Musa Eroğlu’nun “Karacaoğlan İzinden” projesi, Yeni Türkü’nün Murathan Mungan şarkılarını bir araya getireceği “Olmasa Mektubun” konseri ve Karsu’nun “Dünyanın Sesleri” projesi sezonun öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

DÜNYA MÜZİĞİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİ İSTANBUL’DA

İş Sanat’ın 27. sezonunda uluslararası konuklar arasında flamenko gitarının önemli isimlerinden Paco Peña da bulunuyor. Peña, kendi adını taşıyan dans topluluğuyla “Solera” adlı gösteriyi 9 Aralık’ta İstanbul’a taşıyacak. Yeni yıl konserinde ise Metropolitan Opera’nın solistlerinden soprano Lisette Oropesa, Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’na eşlik edecek.

İspanyol flamenko sanatçısı Estrella Morente 27 Ocak’ta, Oxford Filarmoni Orkestrası ve keman sanatçısı Maxim Vengerov ise 17 Şubat’ta İş Sanat sahnesinde olacak. Vengerov’un konserinde, İş Sanat’ın 2014 yılı Parlayan Yıldızlar programında yer alan genç kemancı Deniz Şensoy da Bach’ın İki Keman Konçertosu’nun ilk bölümünde sanatçıya eşlik edecek.

Caz ve dünya müziği programında Güney Koreli caz vokalisti Youn Sun Nah, yeni albümü “Lost Pieces” ile 2 Nisan’da; Grammy ödüllü piyanist Michel Camilo ile flamenko gitaristi Tomatito ise uzun bir aranın ardından 21 Nisan’da yeniden İş Sanat seyircisiyle buluşacak. Sezonun kapanış konserinde ise Schönbrunn Sarayı Orkestrası, 13 Mayıs’ta Viyana müziğinin atmosferini İstanbul’a taşıyacak.

MUSA EROĞLU’NDAN KARACAOĞLAN, YENİ TÜRKÜ’DEN MURATHAN MUNGAN

Yerli projelerde Musa Eroğlu, 19 Kasım’da “Karacaoğlan İzinden” başlıklı konserle sahnede olacak. Eroğlu’na Yediveren Orkestrası’nın yanı sıra Ayfer Vardar, Feryal Öney ve Erdem Şimşek eşlik edecek.

Yeni Türkü ise 14 Nisan’da “Olmasa Mektubun” projesiyle Murathan Mungan’ın şiirlerinden ve eserlerinden doğan şarkıları seslendirecek. Konserde topluluğa Zuhal Olcay ve Kalben de konuk olacak.

GENÇ MÜZİSYENLERE SAHNE

İş Sanat’ın uzun soluklu projelerinden Parlayan Yıldızlar da yeni sezonda devam ediyor. Kariyerlerinin başındaki genç müzisyenlere profesyonel bir sahne deneyimi sunmayı amaçlayan proje kapsamında klasik müziğin yanı sıra Türk halk ve Türk sanat müziği alanında eğitim gören gençlere de sahne olanağı sağlandığını belirten Turaç, Parlayan Yıldızlar’ın yalnızca bir konser programı olmadığını, genç sanatçıların kariyerlerinin de takip edildiğini belirterek projenin önemine dikkat çekti.

ŞİİR VE HİKÂYELER SAHNEYE TAŞINIYOR

İş Sanat’ın 2001’den bu yana sürdürdüğü ücretsiz şiir ve hikâye dinletileri de yeni sezonda devam ediyor. Aziz Nesin ve Behçet Necatigil’in yanı sıra Rıfat Ilgaz ve Bekir Yıldız’ın eserleri de bu sezon ilk kez dinletilerde yer alacak. Edebiyat metinleri, canlı müzik ve sahne tasarımı eşliğinde izleyiciyle buluşacak.

Çocuk izleyiciler için ise Yekta Kopan’ın yazdığı, Lerzan Pamir’in yönettiği “Hişt Hişt!” adlı müzikli oyun sahnelenmeye devam edecek. Geçtiğimiz sezon başlayan yapım, doğa ve çocukların dünyasını canlı müzik eşliğinde sahneye taşıyor.

İş Sanat’ın yeni sezonunda konserlerin yanı sıra BlackBox söyleşileri, İş Vapur’daki kültür-sanat etkinlikleri, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin sergileri ve atölyeleri de programın bir parçası olacak. İş Sanat’ın 27. sezon biletleri 5 Ekim’den itibaren Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den satışa sunulacak.