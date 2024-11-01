Hep fotoğrafını çektiler, bu sefer kazıya girdiler
Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Konuralp antik kentindeki kazı çalışmalarına katılarak, tarihi ürünlerin gün yüzüne çıkmasına destek oldu.
Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu güne kadar hep fotoğraflarını çektikleri Konuralp antik kentinde kazı çalışmalarına destek verdi.
Düzce Belediyesi’nin destekleri ile 3 yılda yapılması beklenen kazılar 1 yılda gerçekleşti.
Belediye bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin her hafta sonu katıldığı kazı çalışmalarını takip eden basın birimi ise son hafta kazı çalışmalarına katıldı.
Bu güne kadar hep fotoğraflarını çektikleri kazı çalışmalarına bu sefer kendileri katılan personeller, tarihe tanıklık ederek, toprak altından tarihi ürünler çıkartmayı başardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı yenen isim belli oldu
- Özgür Özel Esenyurt'ta konuşacak
- Vaizden Atatürk ve Cumhuriyete hakaret
- Ersan Şen ve DEVA Partili Ekmen arasında büyük tartışma
- 'Ben şimdi 'I love you' desem...'
- 'Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım...'
- Amca Salim Güran cinayet gecesi dereye gitmiş!
- Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt
- Belediyelerin gelirlerini nasıl etkileyecek?
- 'Kimsenin hakkı da haddi de değil'