İDSO Ekim ayında sezonu açıyor

İDSO’nun 2026-2027 sezonunun resmi açılışını, 9 Ekim saat 20.00’da Kanadalı piyanist Jan Lisiecki ile yapacak. Şef Duncan Ward yönetimindeki konserde, E. Grieg’in Piyano Konçertosu ile S. Prokofiev’in 5. Senfonisi seslendirilecek. Sezonun finali ise, 28 Mayıs akşamı piyanist Bruce Liu ile yapılacak. Şef Samy Rachid yönetimindeki konserde Beethoven’ın 4. Piyano Konçertosu ile L. Bernstein’ın West Side Story eserinden Senfonik Danslar seslendirilecek.

ÖNEMLİ SANATÇILAR İDSO İLE BULUŞACAK

İDSO sahnesinde sezon boyunca Ion Marin, Marzena Diakun, Sascha Goetzel, Rengim Gökmen, Howard Griffiths, Ryan McAdams, Anna Rakitina, Lionel Bringuier, Dionysos Grammenos, Antonio Pirolli, John Axelrod, Giuseppe Mengoli, Gürer Aykal, Lina Gonzalez-Granados ve Samy Rachid gibi farklı kuşaklardan önemli şefler orkestrayı yönetecek.

Solist kadrosunda ise Baiba Skride (Keman), Bruce Liu (Piyano), Daniel Lozakovich (Keman), Ettore Pagano (Viyolonsel), Florin Iliescu (keman), Jan Lisiecki (Piyano), Jan Mráček (Keman), Joao Barradas (Akordeon), Juliana Grigoryan (Soprano), Kian Soltani (Viyolonsel), Murat Karahan (Tenor), Tamara Radjenovic (Soprano), Veriko Tchumburidze (Keman) Vivi Vassileva (Vurmalı Çalgılar) ve Quator Arod (4 Solist) gibi uluslararası müzik sahnesinin dikkat çeken isimleri yer alacak.

TÜRK BESTECİLERİN ESERLERİNE GENİŞ YER VERİLECEK

İDSO’nun yeni sezon programında Türk bestecilerin eserleri de önemli bir yer tutuyor. 27 Kasım’daki Öğretmenler Günü Konseri, şef Rengim Gökmen yönetiminde Ulvi Cemal Erkin’in 1. Senfonisi ile dinleyiciyle buluşacak. 18 Aralık İsmet İnönü’yü Anma Konseri kapsamında Cemal Reşit Rey’in Enstantaneler eseri ile Erkin’in Keman Konçertosu seslendirilirken, 8 Ocak tarihli konserde ise Turgay Erdener’in Arp Konçertosu’nun dünya prömiyeri yapılacak. İDSO’nun özel günlere ayrılan konserler de dikkat çekiyor. 30 Ekim’de “Benim Adım Cumhuriyet – Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk”, 13 Kasım’da Atatürk’ü Anma Konseri, 19 Mart’ta Çanakkale Zaferi Konseri, 23 Nisan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri ve 26 Mayıs’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri gerçekleştirilecek. Farklı disiplinleri bir araya getiren bu özel konserlerde İDSO’ya koro, anlatıcı, genç solistler ve çocuk sanatçılar eşlik edecek.

YENİ YIL KONSERİNİN ŞEFİ MURAT CEM ORHAN

Sezonun dikkat çeken konserlerinden biri de, 4 Aralık’ta gerçekleşecek Carmina Burana konseri olacak. Şef Howard Griffiths yönetimindeki konserde Devlet Çoksesli Korosu ve Beşiktaş Çocuk Korosu da sahne alacak. Yeni yıl döneminde ise İDSO, 25 Aralık’taki Yeni Yıl Konseri ile dinleyicileri karşılayacak. Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki konsere Los Pitutos eşlik edecek. İDSO, klasik repertuvarın yanı sıra sinema tarihinin unutulmaz müziklerini de sahneye taşıyacak. Sezon boyunca Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu fuayesinde düzenlenecek Kahve ve Pazar Konserleri ise daha küçük ölçekli oda müziği konserleriyle dinleyicilere farklı bir konser deneyimi sunacak.

SLOVENYA TURNESİNDE İKİ KONSER

İDSO, 2026-2027 sezonunda uluslararası sahnedeki etkinliklerini de sürdürecek. Orkestra, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerinde Slovenya’nın Gallus Hall salonunda iki konser gerçekleştirecek. Şef Alfonso Scarano yönetimindeki turnenin ilk konserinde Veriko Tchumburidze, Can Saraç ve İDSO viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil solist olarak yer alacak. Programda Ulvi Cemal Erkin’in Köçekçe’si, Beethoven’ın Üçlü Konçertosu, Mussorgsky’nin Bir Sergiden Tablolar ve Çıplak Dağda Bir Gece eserleri seslendirilecek.

DenizBank’ın 22 yıldır desteklediği İDSO klasik repertuvarın başyapıtlarını, Türk bestecilerin eserlerini, özel temalı konserler ve farklı müzik türlerine uzanan seçkilerle bir araya getirecek. İDSO Müdürü ve 2. Kemanlar grup şefi Aycan Küçüközkan; “İDSO köklü sanat geleneğini korurken uluslararası vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Hedefimiz; İstanbul’u uluslararası senfonik müzik dünyasının önemli merkezlerinden biri haline getirirken, genç kuşakları orkestra müziği ile buluşturmak.” diyor.