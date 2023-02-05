İDSO’ yu Raoul Grüneis yönetti

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 03:46

Konserin solistleri orkestra eşliğinde tenor İlker Arcayürek ve İDSO üyesi kornist Altuğ Tekin Britten’in “Tenor, Korno ve Yaylılar İçin Serenad” eserini seslendirdiler.

İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybedenler için bestelenen bu eseri, ilk kez bir araya gelen solist sanatçılar , savaşlarda hayatını kaybedenlerin anısına yorumladılar.