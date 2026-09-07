3'üncü 'Adı: Kadın' Öykü Yarışması ve Seçkisi başlıyor

Adı: Kadın Platformu tarafından düzenlenen III. Adı: Kadın Öykü Yarışması, 1 Eylül 2026 tarihinde eser kabulüne başladı. Üçüncü kez düzenlenen yarışmanın yeni seçkisi, kadınların hikâyelerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü döneminde okurla buluşturmak üzere hazırlanacak.

Kadınların farklı deneyimlerini, seslerini ve anlatılarını edebiyat aracılığıyla görünür kılmak amacıyla yola çıkan Adı: Kadın, üçüncü yılında da kadınları kendi hikâyelerini yazmaya davet ediyor.

GEÇEN YIL 807 ÖYKÜ, 17 ÜLKEDEN KATILIM

Adı: Kadın'ın geçen yıl düzenlenen ikinci öykü yarışması, projenin ulaştığı geniş katılımı ortaya koydu. Yarışmaya 807 öykü başvururken, katılım 17 farklı ülkeye ulaştı.

Farklı yaşlardan, farklı coğrafyalardan ve farklı yaşam deneyimlerinden kadınların hikâyeleri aynı seçki içinde buluştu. Yarışma sonunda seçilen öyküler kitaplaştırılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü döneminde okurla buluşturuldu.

Bu yıl düzenlenecek üçüncü yarışmayla birlikte Adı: Kadın, kadınların hikâyelerini kitaplaştırma yolculuğunu sürdürüyor.

BU YIL DA SINIR YOK

III. Adı: Kadın Öykü Yarışması'nda herhangi bir konu sınırlaması bulunmuyor.

Irk, dil, din, mezhep, renk ya da kimlik sınırı yok.

Kelimelerin, cümlelerin, kahramanların ve anti-kahramanların yan yana yürüdüğü; farklı hayatların, farklı duyguların ve farklı dünyaların edebiyatta buluştuğu öyküler seçkiye davet ediliyor.

Yarışma bu yıl Mahal Edebiyat iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

PROJE KOORDİNASYON EKİBİ

Proje koordinatörlüğünü Yasemin Seven Erangin, Ülkü Yağmur, Aliye Düzgün Çadırcı ve Özlem Pekcan yürütüyor.

SEÇİCİ KURUL

III. Adı: Kadın Öykü Yarışması'nın seçici kurulunda; Arlin Çiçekçi, Ayça Erkol, Ayça Güçlüten, Pınar İlkiz, Defne Suman ve Didem Ünal Demir yer alıyor.

BAŞVURULAR 1 EYLÜL'DE

III. Adı: Kadın Öykü Yarışması'na eser gönderimleri 1 Eylül 2026 tarihinde başladı.

Eserler adikadinoyku@gmail.com adresi üzerinden kabul edilecek.

Son başvuru tarihi: 1 Aralık 2026.

Adı: Kadın Platformu, üçüncü yılında da kadınların kendi sözlerini yazmasına, farklı hikâyelerin aynı kitapta buluşmasına ve edebiyat aracılığıyla yeni kadın yazarların görünürlük kazanmasına alan açmayı sürdürüyor.

III. Adı: Kadın seçkisinin 8 Mart 2027 Dünya Kadınlar Günü döneminde okurla buluşması planlanıyor.

HİKÂYENİN ADI: KADIN.