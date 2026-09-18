İklim Tamkan'dan Ferdi Zeyrek anısına İzmir’de konser

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in çocukların eğitimi, gençler, kültür ve dayanışmaya verdiği önem, adını taşıyan vakfın çalışmalarıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda piyanist ve klavsenci İklim Tamkan, Zeyrek anısına İzmir, İstanbul ve Manisa’da üç konser verecek.

Konser dizisinin ilk buluşması 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de, Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nde gerçekleşecek. Konser gelirinin tamamı, çocukların ve gençlerin eğitimine yönelik çalışmalar yürüten Ferdi Zeyrek Vakfı’na aktarılacak.

HAFIZADAN UMUDA UZANAN REPERTUVAR

İklim Tamkan, Ferdi Zeyrek anısına hazırladığı özel repertuvarda Bach, Chopin, Mozart, Satie, Gurdjieff–de Hartmann, Ryuichi Sakamoto ve Arno Babajanyan’ın eserlerine yer verecek. Farklı dönem ve coğrafyalardan bestecilerin eserlerini bir araya getiren program, müzik tarihinin farklı duraklarından bugüne uzanan bir seçki sunacak.

Konseri yalnızca bir anma etkinliği olarak değil, kaybın ve hafızanın başka hayatlara dokunan bir değere dönüşebileceği düşüncesiyle hazırlayan sanatçının konser için çıkış noktası ise “kaybın hafızaya, hafızanın değere, değerin ise devamlılığa dönüşmesi” fikri.

'BİR ÇOCUĞUN GELECEĞİNE EŞLİK ETMEK'

Ferdi Zeyrek’in ardından kurulan vakıf, eğitim ve sosyal dayanışma alanlarında çalışmalar yürütüyor. Konser dizisi de bu çalışmaların bir parçası olarak, müziği dayanışmayla buluşturmayı amaçlıyor.

İklim Tamkan’ın Ferdi Zeyrek anısına vereceği konser, müzik aracılığıyla bir anıyı yaşatırken çocukların eğitimine katkı sunmayı hedefliyor. Konser, Ferdi Zeyrek'in bıraktığı yerden devam eden bir iyilik çağrısı niteliği taşıyor: "Bir çocuğun geleceğine eşlik etmek için."

Konserin biletleri satışta.