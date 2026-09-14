İlham veren iki sergiyi kalıcı kılan kitaplar

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Yapı Kredi Müzesinde düzenlediği Yüzyılın İzleri sergisinin katalog kitabı ile müze koleksiyonunun çağdaş sanat eserlerine ilham verdiği Islık Çalan Hafıza sergisinin katalog kitabını yayımladı. Türkiye’nin dünya sanat tarihi literatürüne armağanı olan bu iki kitap; içeriği, Türkçe - İngilizce çevirisi, baskı ve tasarım kalitesinin yüksekliğiyle Yapı Kredi Bankasının KâzımTaşkent liderliğinde, Vedat Nedim Tör’ün Doğan Kardeş Yayınları ile temellerini attığı çizgiyi sürdürdüğünü gösteriyor.

100 YILLIK BİRİKİMİ GÖRMEK

Cumhuriyet’in ilanından üç yıl sonra temelleri atılan Koç Topluluğu’nun 100. yılı dolayısıyla, Koç ailesi ile topluluğuna bağlı kültür kurumlarının çalışma ve koleksiyonlarından derlediği Yüzyılın İzleri sergisini 8 Nisan 2026’da açan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Didem Yazıcı ve Zehra Begüm Kışla’nın yayına hazırladığı katalog kitap ile kalıcı hale getirdi. Başak Çaka, Baptiste Gacoin, Merve Pehlivan ve Ayşen Gür çeviri ekibinin çalışmalarıyla iki dilde yayımlanan, 300 sayfalık kitapta, Koç ailesinin Sadberk Hanımın geleneksel sanatlara yönelik tutkusu ile başlayan eşsiz koleksiyonundan örnekler, arşiv belgeleri, fotoğraflar ve gündelik yaşama dair objelerden oluşan dört ana başlıklı serginin tanıtımı ile Genel Müdür Tülay Güngen, küratör Yazıcı ve araştırmacı yazarlar Müjde Dila Gümüş, Buket Coşkuner, Zeynep Çelik’in yazıları da yer alıyor. Yüzyıla yayılan zengin birikimi betimleyen sergi ve kitap 2006’da Koç Topluluğuna katılan Yapı Kredi’nin kurulduğu 1944’ten itibaren kültür, sanat ve yayıncılık alanlarında üstlendiği hizmetleri de hatırlatıyor.

MÜZE KOLEKSİYONUNDAN BESLENEN ÇAĞDAŞ SANAT

Yapı Kredi Müzesinde 22 Ocak 2026’da açılan, çağdaş sanatçılar Akram Zaatari, Hilal Can ve Michael Rakowitz’in müzenin koleksiyonlarını inceleyerek ürettikleri eserlere yer veren “Islık Çalan Hafıza/ Whistling Memory” sergisi, kitap halinde Fisun Yalçınkaya editörlüğünde, Baptiste Gacoin çevirisiyle Mart 2026’da iki dilde yayımlandı. Tiyatro ve gösteri tarihimizden Osmanlı Dönemi arkeolojik kazılarına uzanan, Irak Savaşı sebebiyle Mezopotamya’daki kültürel mirasın yok oluşunu görünür kılan serginin kitabı müzenin direktörü Burcu Çimen’in küratörlüğünde hazırlandı. Seçil Epik, Edhem Eldem ve Vid Simoniti’nin yazıları ile Osman Hamdi Bey’in 1892 yılında Théodore Reinach ile birlikte yazdıkları Sayda kazılarına ait rapor niteliğindeki anılarından oluşan metni içeren Islık Çalan Hafıza ilk kez Türkçe çevirisiyle okurlarla buluştu.