İnşaat temeli kazısı yapılan alanında çeşitli figürlere sahip lahit bulundu

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir bina temeli kazısında antik döneme ait üzerinde çeşitli figürlerin bulunduğu lahit bulundu. İnşaat çalışmalarının durdurulduğu bölgede arkeologlar başlattıkları hassas kazı ile lahit gün yüzüne çıkarıldı.

İHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:40
İnşaat temeli kazısı yapılan alanında çeşitli figürlere sahip lahit bulundu
Abone Ol google-news

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinin TOKİ mahallesinde başlatılan bir bina inşaatı için temel kazılması sırası esnasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı. Ardından inşaat işçileri cismi, çevresini kazmaya başladıklarında ise cismin üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi.

İhbardan sonra olay yerine gelen polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Olay yerine arkeologlardan oluşa bir ekip sevk edildi.

Lahitin bulunduğu alana gelen arkeologlar yaptıkları hassas kazı ile lahit gün yüzüne çıkarıldı.

İş makinelere yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılan lahitin müze görevlileri ve polisin gözetiminde uygun bir alana götürüleceği, ardından hangi döneme ve kime ait olduğu konusunda inceleme yapılacağı belirtildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.


lahit arkeolog afyonkarahisar

İlgili Haberler

Çekici üzerindeki araçta Roma döneminden kalma çocuk lahiti bulundu

Çekici üzerindeki araçta Roma döneminden kalma çocuk lahiti bulundu
Lahitteki 2 bin 500 yıllık mesajı arkeologlar çözdü

Lahitteki 2 bin 500 yıllık mesajı arkeologlar çözdü
Büyükçekmece'de inşaat kazısı sırasında 'lahit' bulundu: Müteahhit ifade çağırıldı

Büyükçekmece'de inşaat kazısı sırasında 'lahit' bulundu: Müteahhit ifade çağırıldı

En Çok Okunan Haberler