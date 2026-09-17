İrlanda'dan Eurovision'da ikinci kez boykot kararı: 'Gazze'deki can kayıpları karşısında katılım haklı gösterilemez'

Galler, İzlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya ile birlikte daha önce 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekilen İrlanda, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları ve bölgede tırmanan insani kriz nedeniyle boykot kararını sürdürme kararı aldı. İrlanda ulusal yayın kuruluşu RTE, 2027 yılında Bulgaristan’da düzenlenmesi planlanan organizasyona katılmayacağını ve organizasyonu yayınlamayacağını resmen duyurdu.

RTE tarafından yapılan resmi açıklamada, Gazze’deki duruma dikkat çekilerek, "RTE, Gazze'deki korkunç ve devam eden can kayıpları ve birçok sivilin hayatını tehlikeye atan insani kriz göz önüne alındığında, İrlanda'nın katılımının haklı gösterilemeyeceğini düşünüyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca uluslararası gazetecilerin bölgeye bağımsız erişiminin sürekli engellenmesinden duyulan derin endişe vurgulandı.

ORGANİZASYONU YAYINLAMAYACAKLAR

Yayıncı kuruluş, yalnızca yarışmaya katılmamakla kalmayıp Bulgaristan'da yapılacak organizasyonun yayın haklarını da üstlenmeyeceğini belirtti. İrlanda, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) İsrail kamu yayın kuruluşu KAN’ın katılımına onay vermesinin ardından Avusturya’nın Viyana şehrinde düzenlenen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan da çekilmiş ve organizasyonu ekranlara taşımamıştı.

EUROVİSİON TARİHİNİN EN BAŞARILI ÜLKELERİNDEN BİRİ

1965 yılından bu yana organizasyonda yer alan ve 58 kez sahneye çıkan İrlanda, İsveç ile birlikte Eurovision tarihinde en çok birincilik kazanan iki ülkeden biri konumunda bulunuyor. 2004 yılında yarı final sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana katıldığı 21 yarışmanın 9’unda finale yükselmeyi başaran ülke, Gazze’deki insani kriz nedeniyle organizasyondaki tarihi yerini ikinci kez askıya almış oldu.

Öte yandan, İsrail'in katılımını protesto etmek ve yarışmanın tarafsızlığını yitirdiğini belirtmek amacıyla Hollanda da geçtiğimiz ağustos ayında 2027 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekildiğini duyurmuştu.