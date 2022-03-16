İronik bir evlilik hikâyesi

16 Mart 2022 Çarşamba, 02:00

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girilen 2020 yılında tiyatrocular da evlerine kapanmış, salonlar açılamamıştı. Ancak hayat devam ediyor, faturalarını, kiralarını ve her türlü giderlerini ödemeye devam eden tiyatrocular zaten zorlu koşullarda sürdürdükleri hayatlarını devam ettirmekte iyice zorlanıyordu. Bunun üzerine Türkiye’nin önde gelen beş kültür-sanat kurumu (BKM, DasDas, ENKA Sanat, İKSV ve Zorlu PSM) “Ortak Yapım” isimli bir destek projesi hayata geçirdi. İşte Yeşim Özsoy’un yazdığı “Kum Zambakları”, o projenin Zorlu PSM tarafındaki sonuçlarından biri. Oyun önceki akşam prömiyerini Zorlu PSM’de yaptı.

KLASİK GİBİ AMA DEĞİL

Önemli dizi, filmlerde yer alan, başarılı tiyatro projelerinde de gördüğümüz Evrim Doğan (Duygu) ve Umut Kurt’u (Fikret) bir araya getiren Mark Levitas yönetmenliğindeki “Kum Zambakları” konusu itibarıyla klasik bir “evlilik hikâyesi”. Birbirlerini gördükleri ilk anda âşık olup evlenen, başlarda heyecan, hatta şehvet yaşayan ama gitgide bunları kaybeden bir çift. Dışarıdan bakanlara sorunları yokmuş gibi gözükmeye çalışan, ancak sabahları uyandıkları andan itibaren tartışmaya kaldıkları yerden devam eden ikilinin ilişkilerinden mutsuzluğunun farkında olan ama ayrılmak adımını atamayan kadın, roman yazma hevesindeyken reklam metni yazarlığına düşen ve ailesinden gelen gelenekselliği sürdüren “standart” bir erkek.

İKLİM, GÜNCEL KONULAR

Bunlar bugüne kadar hep gördüğümüz, izlediğimiz konular. Ancak “Kum Zambakları” bu konuyu işlerken güncel, günlük meseleleri ve ironiyi de işin içine katıyor. Örneğin, evliliğin gidişatını içinde yaşadığımız iklim kriziyle paralel olarak irdeliyor. Dış ses, denizlerdeki kirliliğin mercanların kırmızı renklerini alıp götürdüğünü ve beyazlaştırdığını anlatıyor, Duygu da beyaz bir mercana dönüştüğünü söylüyor. Denizatlarından kutup ayılarına kadar karakterler çiftin evlilik sorunları içine monte ediliyor. Birden bir rüyaya dahil oluyoruz, kadına şiddet ve cinsiyet eşitsizliğine, kadın cinayetlerine atıf yapılıyor burada, “Bu erkeklerden niye bu kadar korkuyoruz” diyor Duygu. Yeşim Özsoy’un başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Oyuncular Kurt ve özellikle Doğan da hem duygusal hem de renkli sahnelerin altından başarıyla kalkıyorlar. Ki işleri de sadece oynamak değil, oldukça minimal de olsa, sahnedeki dekoru oyuna göre yerleştirmek.

Oyun sonunda sahneye çağrılan yönetmen Levitas, provalarda oyuncuları çok yorup hırpaladığını belirtirken Umut Kurt’un “Çok yorulduğumuz doğru” demesinin nedeni bu olsa gerek. Oyunun yazarı Yeşim Özsoy ise “Ortak Yapım” projesinin yeni, orijinal metinleri desteklemesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

“Kum Zambakları” 27 ve 29 Mart’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek. Üstelik 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında bir bilet alana bir bilet kampanyası hâlâ devam ediyor.