İş Kültür’de Ağustos Ayının Kitapları

ZAMANIMIZIN KAHRAMANI





Mihail Yuryeviç Lermontov

Çeviren: Ataol Behramoğlu

Yirmi yedi yıllık kısa ömrüne rağmen etkisi yirminci yüzyılın başlarına, Gorki’ye ve simgecilere dek uzanan, Rus şiirinin büyük devrimci romantiği Lermontov, Dekabrist hareketin acımasızca bastırıldığı, Çarlık Rusyası’nın kültür ve sanat yaşamına yoğun bir sansür uyguladığı dönemde, aristokrat bir subay ailesinde büyüdü. Puşkin’in ölümü üzerine yazdığı “Şairin Ölümü” şiiri yüzünden sürgüne gönderildiği Kafkasya’nın doğası ve Kafkas halklarının yaşamı, üzerinde derin izler bıraktı. Zamanımızın Kahramanı, yazardaki bu izlerin bir kuşağa ayna tutacak denli incelikle işlendiği bir başyapıttır. Yapıt özellikle de temas ettiği insanları yıkıma sürükleyen Peçorin karakteriyle Rus edebiyatındaki “fuzuli insan” tipinin parlak bir temsilcisi olmuş ve edebiyat tarihine geçmiştir.

MODERN KLASİKLER DİZİSİ

ÇAYHANE





Lao She

Çeviren: Giray Fidan

Çin’in en önemli yazarlarından Lao She’nın eserleri hem zamansal hem de coğrafi olarak bize çok uzak gibi görünseler de bütün karakterleri yanı başımızda konuşur. Bu eserlerin günümüzde de tazeliklerini korumalarının sebebi bir açıdan bu aşinalık duygusu, bu evrenselliktir. Lao She, Çin’in modernleşme sancılarını bizzat yaşamış ve eserlerini bu hayattan süzmüştür.

1956 yılında yazılan Çayhane, Çin kültüründe merkezi bir yeri ve işlevi olan bu işletmelerden birinin, Huzur Çayhanesi’nin hikâyesidir. Bu mekân Çin tarihinin üç önemli anında çeşitli sınıflardan sıradan insanların hayatlarının canlandırıldığı bir sahneye dönüştürülmüştür. İlk defa Pekin Halk Tiyatrosu tarafından 1958 yılında sahneye koyulan Çayhane, Çin’de tiyatro repertuarının vazgeçilmezleri arasına girmiş ve tiyatroya getirdiği yeni bakışla Çin edebiyatının penceresini aralayarak modernlik rüzgârını içeri almıştır. Modern Çin Tiyatrosu’nun kurucu metinlerinden Çayhane, Türkçede ilk defa Modern Klasikler Dizisi’nde okurla buluşuyor.

LANCELOT





Walker Percy

Çeviren: Suzan Aral Akçora

Walker Percy, 1977 yılında yayımlanan Lancelot romanında 60’lar sonrası yükselen yeni kültür ve toplumsal değerleri Amerika’nın güneyinde işlenen bir cinayet aracılığıyla tartışmaya açıyor.

Eski bir avukat olan Lancelot Lamar, yaşadığı Belle-Isle malikanesindeki film çekimi sırasında karısının kendisini aldattığından ve kızı olarak bildiği Siobhan’ın babasının aslında başkası olduğundan kuşkulanır. Soğukkanlılıkla sürdürdüğü araştırması, mantık taşlarıyla ördüğü düşünsel yolun cinnete varışı, roman boyunca düşmeyen bir tempoyla Lancelot’un gözünden aktarılır. Akıl hastanesindeki odasından okura alışılmadık sorularla meydan okuyan Lancelot ahlak, masumiyet, suç, ihanet ve adalet üzerine düşünmek için yeni bir pencere sunuyor.

ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI

ÖTEKİ CENNET





Paul Harding

Çeviren: Betül Kadıoğlu

Kölelikten kurtulan Benjamin Honey ve İrlandalı eşi Patience, birlikte bir hayat kurmak üzere 1792’de Apple adasına yerleşir. Aradan geçen bir asrın ardından Honey ailesinin çocukları ve torunları ile farklı coğrafyalardan gelen komşuları yoksulluk ve açlıkla boğuşsalar da onları anakarada bekleyen nefretten uzak bir hayat yaşamaktadır artık. 1912 yazında öğretmen emeklisi, idealist bir misyoner olan Matthew Diamond, adaya ayak basmasıyla önyargılarına yenilir ve adanın “cahil” çocuklarına eğitim vermek üzere kolları sıvar. Gelgelelim iyi niyetli görünen bu çabası, pusuda bekleyen “soy ıslahı” fikrinin uyanması için yeterli olacaktır.

Pulitzer Ödüllü Paul Harding, 2023’te Booker Ödülü ve Amerikan Ulusal Kitap Ödülü finalisti olan Öteki Cennet’te unutulmaz karakterlere zarif ve şiirsel bir üslupla hayat veriyor. Malaga adasında yaşanan gerçek olaylara dayanan bu eşsiz kitap ayaklar altına alınan insanlık onuru, yaşam hakkı ve kültürüne adanmış göz kamaştırıcı bir ağıt niteliğinde.

“Harding’in cevheri Öteki Cennet’te tam anlamıyla ifadesini buluyor. Kitabın tamamından herhangi bir pasaj seçseniz, hepsinin hem farklı dünyalar içerdiğini hem de başlı başına bir anlam ifade ettiğini görürsünüz. Romanın zaman içinde değişmeyen etkisi cümlelerin derinliğinden, nefes kesen ışığından geliyor.”

–The Guardian

“Yürek dağlayıcı bir kayıp cennet hikâyesi olan bu roman, insanı sarsmakla kalmıyor, derin düşüncelere de yöneltiyor ki bu da Harding’in sanatının alametifarikası.

–The New York Times

TARİH DİZİSİ

MODERN SAVAŞ TARİHİ





Charles Townshend

Çeviren: Özkan Akpınar

“Tüfek piyadeyi, piyade ise demokratı yarattı.”

– General J. F. C. Fuller, The Conduct of War

Modern savaşla modern toplumun birbiriyle bağlantılı olduğu fikrini bundan daha etkileyici biçimde anlatan bir ifade bulmak güçtür. Standartlaşmış ve ekonomik piyade erlerinin, bireysel ve müsrif süvariler karşısındaki zaferi, uzun lafın kısası, sıradan insanların aristokrasi karşısındaki zaferi modernleşmenin belirleyici anını temsil etmektedir.

İrlanda’da İngiliz hâkimiyeti, I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Ortadoğu’da İngiliz nüfuzu, manda yönetimleri konularında çalışmış İngiliz tarihçi Charles Townshend’in editörlüğünde, seçkin tarihçilerin makalelerinden oluşan Modern Savaş Tarihi, savaşın yüzyıllar içinde nasıl değiştiğini ele alırken, aynı zamanda askeri tarihle toplumsal ve siyasi tarihin iç içe geçtiği bir panorama sunuyor. 17. yüzyılın askeri devriminden Napoléon savaşlarına, sömürge savaşlarından “topyekûn savaş” anlayışına ve 21. yüzyıl başının yüksek teknolojili savaş biçimine kadar kara, hava ve deniz savaşındaki önemli gelişmeleri inceleyen uzmanlar, günümüzün düşük yoğunluklu ve asimetrik savaşları, terörizm ve savaş karşıtlığı gibi temaları da kitaba dahil ediyorlar.

Hem savaş tarihine özel ilgi duyanlar hem de genel tarih okuru için önemli bir kaynak kitap.

BİYOGRAFİ DİZİSİ

İMPARATOR ŞARLKEN





Charles Townshend

Çeviren: Ebru Kılıç

Erken modern dönem Avrupa tarihi konusunda önde gelen uzmanlardan olan Geoffrey Parker, toprakları Atlantik Okyanusu’nun iki yanına yayılan, dünyanın ilk transatlantik imparatorluğunu kuran Kutsal Roma İmparatoru V. Karl’ın, Fransızların Charles Quint’inin, dilimize yerleşmiş adıyla İmparator Şarlken’in yaşamını ve saltanatını anlatıyor.

Günümüze ulaşan Felemenkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Latince ve İspanyolca tüm yazılı kaynakları inceleyen Parker, bu geniş imparatorluğun kurulmasını ve ayakta kalmasını sağlayan belirleyici kararların yanı sıra, Şarlken’in başarılarını hem kişisel hem yapısal bir çerçeve içinde irdeliyor. İmparatorun yaşamının en gizli kalmış ayrıntılarına inerek, karakteri ve eğilimleri konusunda ipuçlarına ulaşıyor.

Parker, bu önemli biyografide şu üç sorunun yanıtlarını arıyor: Şarlken dünyanın ilk ve en kalıcı transatlantik imparatorluğunu yaratan, koruyan ve genişleten önemli kararları nasıl almıştı? Şarlken’in politikalarındaki bazı başarısızlıklar yapısal hatalardan mı yoksa kişisel yetersizliklerden mi kaynaklanıyordu? Şarlken olmak nasıl bir şeydi?

İspanya’ya, Almanya’ya, Aşağı Ülkeler’e (Hollanda-Belçika), İtalya’nın, Orta ve Güney Amerika’nın büyük bölümüne hükmeden Şarlken’in rol modellerinden biri olan Büyük İskender hakkında yazan ve imparatorun da en sevdiği yazarlardan biri olan Plutarkhos şu saptamayı yapmıştı: “En görkemli çabalar, insanlardaki erdemi ya da kötülüğü en açık biçimde keşfetmemizi her zaman sağlamaz. Kimi zaman o kadar da önemli olmayan bir mesele, bir ifade ya da bir jest, bize onların karakteri ve eğilimleri hakkında daha fazla bilgi verir.”

Geoffrey Parker’ın kaleme aldığı İmparator Şarlken biyografisi, bu tür yazıya dökülmemiş ama aydınlatıcı birçok olayın da izini, Şarlken’in çocukluğundan ölümüne kadar sürüyor.

RESİMLİ EDEBİYAT DİZİSİ

KARANFİLLER VE DOMATES SUYU





STELYANOS HRİSOPULOS GEMİSİ





Sait Faik Abasıyanık

Resimleyen: Birol Bayram

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Resimli Edebiyat Dizisi, okuyucuların edebi eserleri daha keyifli ve anlaşılır bir şekilde deneyimlemelerini sağlayan özel bir koleksiyon. Klasik ve modern edebiyat eserlerini, özenle seçilmiş görseller eşliğinde sunarak metinlerin anlatım gücü artıran dizi, özellikle genç okuyucular için edebiyatı daha çekici ve ulaşılabilir kılıyor. Dizinin ilk kitapları, usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın Mahalle Kahvesi kitabındaki “Karanfiller ve Domates Suyu” ile Semaver kitabındaki “Stelyanos Hrisopulos Gemisi” isimli hikâyeleri oluyor.

KILAVUZ DİZİSİ

ÖĞRENME





Mark Haselgrove

Çeviren: Menekşe Arık

Öğrenme, hayvanlar âleminin genelinde gözlemlenebilen bir olgudur. İnsan gibi karmaşık varlıklar da kelebek, karınca gibi böcekler de öğrenebilirler; çevresel değişimlere hakkınca yanıt verebilmek için, strateji geliştirebilmek için, bazen de sırf hayatta kalabilmek için. Öğrenme konusu, psikoloji biliminin gelişiminde de esaslı bir rol oynamıştır. Bugün öğrenmeye temas etmeden psikoloji veya sinirbilim alanında çalışma yürütmek neredeyse imkânsızdır. Zira öğrenme olmadan hafıza, dil, zekâ olmaz.

Kılavuz dizisinin bu kitabında, hayvanlarda ve insanlarda öğrenmenin incelenmesinde kullanılan temel tekniklerin aktarılmasıyla, farklı hayvan türlerinde görülen birtakım öğrenme biçimlerinin özellik ve esaslarına kısa ve özlü bir giriş sunuluyor. Mark Haselgrove, öğrenmeyi, alışma pratiklerinin ötesinde esasen klasik ve araçsal koşullanma kuramları perspektifinden ele alıyor. Bu kuramların çağdaş psikolojide öğrenme alanında hâkim analiz yöntemleri haline gelişinden başlayarak çağrışımsal öğrenme, bilişsel haritalar, kanser tedavisinin öğrenilmiş yan etkileri, uyuşturucu bağımlılığının gelişimi, sosyal öğrenme, ayna nöronlar gibi güncel konulara uzanan şekilde öğrenme, bu kısa giriş kitabında tüm temel yönleriyle değerlendiriliyor.