İş Sanat ekimde çocuklara yönelik ücretsiz sanat atölyeleri düzenleyecek

İş Sanat, ekim ayında İstanbul ve Ankara'da çocuklara yönelik ücretsiz sanat atölyeleri düzenleyecek.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar, farklı sanat tekniklerini deneyimleme ve müzelerdeki sergilerden ilhamla çalışmalar yapma imkanı bulacak.

Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ekim ayı boyunca "Özlem'in Hayali", "Tablonun İçindeki Orman", "Yaratıcı Portre", "1914 Kuşağı'ndan İlhamla Eskiz", "Renklerin İzinde", "Fırçadan Tuvale: Resim Teknikleri", "Benim Çerçevem, Benim Manzaram", "Tuvalden Taşan Çiçekler", "Burcu Kopan ile Renklerin Dünyasına Yolculuk", "Bir Resim, Bir Hikaye" ve "Yaratıcı Heykel" başlıklı atölyeler gerçekleştirilecek.

Atölyeler, müzenin "1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar" sergisinden de ilham alacak. Çocuklar, resim, eskiz, portre, baskı ve heykel gibi farklı uygulamalarla sanat çalışmalarını sürdürecek.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 Ekim'de müzede "Cumhuriyet Coşkusu" ve "Cumhuriyet'e Bir Kartpostal" atölyeleri de düzenlenecek.

Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi'nde ise 25 Ekim Dünya Sanatçılar Günü dolayısıyla "Sanat Mozaiği" atölyesi yapılacak. Çocukların farklı sanat disiplinlerinde eserler üreten sanatçıları tanıyacağı atölyede kolaj çalışmaları gerçekleştirilecek.

Müzede 28 ve 29 Ekim ile 31 Ekim'de "Cumhuriyetin Kalbi", "Cumhuriyet Yıldızım" ve "Zaferin Ritmi" atölyeleri de yapılacak.

Ankara'daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde ise "Yan Yana" sergisinde yer alan Melahat ve Eşref Üren'in eserlerinden hareketle "Kil ile Canlanan Yüzler" atölyesi gerçekleştirilecek. 11 Ekim'de yapılacak atölyede çocuklar, sergideki portrelerden ilhamla kil plakalar üzerine kendi portrelerini tasarlayacak ve çalışmalarını akrilik boyalarla renklendirecek.

Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyeler ücretsiz gerçekleştirilecek. Atölyelerin tarih ve saatleri ile kayıt bilgilerine İş Sanat'ın internet sitesinden ulaşılabilecek.