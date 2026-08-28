İş Sanat'ın ücretsiz çocuk atölyeleri eylülde İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek

İş Sanat'ın çocuklara yönelik ücretsiz atölyeleri, eylülde İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, İş Vapur ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde düzenlenecek atölyelerde çocuklar, sanat ve müze deneyimini farklı etkinliklerle keşfedecek.

İstanbul Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde 2 Eylül'de "Zühtü Müridoğlu'ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi", 6 Eylül'de "Benim Kumbaram", 9 Eylül'de "İstanbul'dan Hatıralar: Kartpostal Atölyesi", 13 Eylül'de "Tablonun İçindeki Orman" ve 20 Eylül'de "Benim Çerçevem, Benim Manzaram" etkinliği yapılacak.

Atölyelerde çocuklar farklı malzeme ve teknikleri kullanarak özgün çalışmalar ortaya çıkaracak. "Tablonun İçindeki Orman" ve "Benim Çerçevem, Benim Manzaram" etkinlikleri ebeveyn katılımıyla düzenlenecek.

Galataport'taki İş Vapur'da ise 1 Eylül'de "İstanbul'un Balıkları", 8 Eylül'de "Bir Balığın Günlüğü" ve 15 Eylül'de "Boğazın Altındaki Renkli Dünya" atölyeleri minik sanatseverleri ağırlayacak.

Çocukların Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve su altı yaşamını tanımasına yönelik hazırlanan etkinliklerde deniz canlıları ve denizlerin korunmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecek. "Bir Balığın Günlüğü" atölyesinde çocuklar, bir balığın yaşadıklarını kendi anlatımlarıyla kaleme alacak.

Ankara'nın Ulus semtindeki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde ise 12 Eylül'de "Mavi ve Yeşil Dünya'nın Kahramanları", 22 ve 26 Eylül'de "Ankara'nın Renkleri", 24 Eylül'de "Rengarenk Vitraylar" ve 27 Eylül'de "Müze Dedektifleri: Geleceğin Objesini Tasarla" atölyeleri düzenlenecek.

"Müze Dedektifleri" etkinliğinde çocuklar ve aileleri müzedeki nesneleri gözlemleyerek çeşitli görevleri tamamlayacak, ardından geleceğin müzesi için obje tasarlayacak. "Ankara'nın Renkleri" atölyesinde ise çocuklar Eşref Üren'in peyzaj çalışmalarından hareketle kendi şehirlerini resmedecek.

Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyeler ücretsiz düzenleniyor. Etkinliklerin tarih ve saatleri ile kayıt bilgilerine İş Sanat'ın internet sitesinden ulaşılabilir.