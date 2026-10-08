İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Arka Oda Toplantıları sürüyor

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün farklı disiplinlerden İstanbul araştırmalarını gündeme getiren Arka Oda Toplantıları, “Geç Osmanlı’da Ahşap İşleri Eğitimi ve Dekoratif Sanatlar” başlıklı söyleşiyle devam ediyor.

14 Ekim Çarşamba günü saat 18.30’da düzenlenecek etkinlikte Damla Göre, İstanbul Sanayi Mektebi’nde verilen marangozluk, doğramacılık ve oymacılık eğitimini dönemin yerel, bölgesel ve uluslararası zanaat ağları üzerinden ele alacak.

Söyleşide, loncaların çözülmeye başladığı dönemde kurulan İstanbul Sanayi Mektebi’nin zanaat ile mekanik sanatlar arasındaki konumu ve Osmanlı sanayileşmesindeki rolü tartışılacak. Ahşap işleri eğitiminin 19. yüzyıl İstanbul’unda değişen ev yaşamı, mobilya kültürü ve dekoratif sanatlarla ilişkisine de bakılacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliğin moderatörlüğünü Nilay Özlü üstlenecek.