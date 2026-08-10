İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta konserlerden sergilere ve tiyatro oyunlarına kadar çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Tiyatro oyunu "Lady Macbeth" 12 Ağustos'ta Bakırköy Butik Sahne'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Dünya edebiyatının başyapıtlarından "Suç ve Ceza" yarın Taksim İstiklal Sahnesi'nde, "Gazze'nin Son Kitapçısı" adlı tiyatro oyunu ise yarın ve 14 Ağustos'ta Taksim İstiklal Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" eseri de yarın Bakırköy Aydem Sahne'de sergilenecek.

SAHNE ALACAK İSİMLER

İlayda Hatipoğlu Quintet, "Türk Telekom Prime AKM Yaz Konserleri" kapsamında 12 Ağustos'ta AKM Çok Amaçlı Salon'da konser verecek.

Farklı müzikal etkileri çağdaş caz anlayışıyla harmanlayan Fuji grubu, 15 Ağustos'ta "Türk Telekom Prime AKM Yaz Konserleri" kapsamında AKM Çok Amaçlı Salon'da sahnede olacak.

Müziğini alternatif ve elektronik tınılarla harmanlayan Arkadaş grubu, "City Sounds" serisi kapsamında 12 Ağustos'ta, İstanbul çıkışlı müzik grubu The Flabbies, 14 Ağustos'ta Zorlu PSM Vestel Amfi'de müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı, "Derinden Gelen Sesler" başlığı altında ağustos ayı boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri düzenlenecek konserlerle müzikseverleri ağırlayacak.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

Geleneksel çini sanatını çağdaş bir yorumla buluşturan sanatçı Songül Acer'in "Rikkat" adlı çini sergisi, 15 Ağustos'a kadar İstanbul'daki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Koleksiyoner Mehmet Çebi'nin çağdaş hat, hilye ve tespihlerden oluşan "Sessiz Zarafet" sergisi, 29 Ağustos'a kadar Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz gezilebilecek.

Doğa, kent yaşamı ve insan hikayelerini farklı bakış açılarıyla buluşturan "Yeryüzü Renkleri" karma fotoğraf sergisi, 30 Ağustos'a kadar Bağımsız Sanat Vakfı'nda görülebilecek.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aras Neftçi'nin Mimar Sinan'ın eserlerini mimari bir bakış açısıyla yansıttığı "Mimar Sinan'ın İstanbul'u" fotoğraf sergisi, ağustos ayı boyunca AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda görülebilecek.

"Güneşin Kıyısı" karma sergisi 30 Eylül'e kadar Kalyon Kültür'de, "The Habits" sergisi de 30 Ağustos'a kadar Decollage Art Space'te sanatseverleri misafir edecek.

Japon sanatçı Yoko Ono'nun "İçses ve İçyapı" sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi'nde 27 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.