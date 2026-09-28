İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta sinema, müzik, tiyatro ve çağdaş sanat alanında çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve İstanbul Modern'de haftanın öne çıkan etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) düzenlediği Filmekimi, 9 Ekim'de başlayacak. Festival kapsamında Cannes, Venedik ve Toronto film festivallerinde gösterilen yapımlar İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

Gösterimler Atlas 1948 Sineması, Beyoğlu Sineması, Kadıköy Sineması, Cinewam City's Nişantaşı ve Paribu Cineverse Nautilus'ta gerçekleştirilecek. Festival, 18 Ekim'e kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul ayağı, 26 Eylül'de başladı ve 4 Ekim'e kadar devam edecek. Dokuz gün süren festival kapsamında konser, sergi, tiyatro, opera ve bale gösterileri, söyleşi, atölye, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları İstanbul'un farklı noktalarında sanatseverlerle buluşuyor.

DÜZENLENECEK SERGİLER

Kültür Yolu Festivali sergi programında AKM'deki "Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet", "Renklerin Sureti" ve "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergileri öne çıkarken, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Rami Kütüphanesi ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi gibi farklı mekanlarda da sergiler izleyicileri ağırlıyor.

İstanbul Modern'de Semiha Berksoy'un yaşamı ve üretimini odağına alan "Tüm Renklerin Aryası" sergisi 22 Kasım'a kadar devam edecek. Müzenin "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi de 18 Ekim'e kadar açık olacak.

Sakıp Sabancı Müzesi'nde Yoko Ono'nun "İçses ve İçyapı" sergisi 27 Aralık'a kadar, Borusan Contemporary'de ise yeni sezon kapsamında "Zaman Mekan Geometri" ile "Perili" sergileri Ağustos 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Artweeks Istanbul'un "Collectors" edisyonu da hafta boyunca Akaretler Sıraevler'de ziyaret edilebilecek. Banu ve Hakan Çarmıklı, Öner Kocabeyoğlu ile Tansa Mermerci koleksiyonlarından seçkilerin yer aldığı etkinlik, 8 Kasım'a kadar devam edecek.

Yönetmen ve sanatçı Alkan Avcıoğlu'nun yapay zeka araçlarıyla ürettiği eserlerinden oluşan "Kameranın Ölümü" başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi, 31 Ekim'e kadar görülebilecek.

Türk-Macar askeri ilişkilerinin tarihsel serüvenini gözler önüne seren "Askeri Yoldaşlık Anıları" sergisi, Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi'nde 9 Ekim'e kadar sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçılar Ayşe Gülcan Özbalak ve Zeynep Üstün'ün imzasını taşıyan "İki Fırça Bir Ahenk" tezhip sergisi, 30 Eylül'e kadar İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda devam edecek.

Ud ve çello virtüözü, bestekar ve ressam Şerif Muhiddin Targan'ın kişisel eşyalarından oluşan "Şerif Muhiddin Targan Sergisi", 9 Aralık'a kadar Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'nde görülebilecek.

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından hazırlanan ve Karaköy Palas'ın mimarı Giulio Mongeri'nin çalışmalarına odaklanan "Temas" sergisi de 1 Ekim'e kadar Karaköy Palas'ta incelenebilecek.

Ayrıca "Ayasofya Hattatı" olarak hatırlanan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin vefatının 150. yılı dolayısıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında "Hattın Efendisi Kazasker Mustafa İzzet Efendi" sergisi, bugün Rami Kütüphanesi'nde açılıyor.

Tunuslu sanatçı, yazar, yönetmen ve hikaye anlatıcısı Nacer Khemir'in tasavvufi ve felsefi anlatılardan oluşan "40 Sufi Masalı" sergisi de Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Tematik ve Gençlik Milli Pul Sergisi" de Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) işbirliğinde hazırlanan sergide, tematik ve gençlik kategorilerinde hazırlanan pul koleksiyonları yer alıyor.

BU HAFTA SAHNE ALACAK İSİMLER

İstanbul'da bu hafta müzikseverler, Türk müziğinin sevilen isimlerinden uluslararası sanatçılara uzanan geniş bir konser programıyla buluşacak.

Konser programında Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'nin yanı sıra Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda gerçekleştirelecek konserler de yer alıyor.

Bugün Sibel Can, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Sami Yusuf İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda, Murat Boz ise Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda sahne alacak.

Yarın Buray Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Aynı gün Barcelona Gipsy Balkan Orchestra Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda, Kıraç ise Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Koma Amed 30 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Simge ise Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda sahne alacak. 1 Ekim'de Tuğba Yurt, "Bizi Sezen'e Götür! Senfonik Vol. 3" projesiyle Harbiye'de konser verecek.

Yine 2 Ekim'de Sibel Can Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde, Bengü ise Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda sevenleriyle bir araya gelecek. 3 Ekim'de Amr Diab Ataköy Marina Arena'da, Kenan Doğulu Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde, Evgeny Grinko, HABITAT Hilltown'da, Redd, JJ Arena Ataşehir'de ve Ceza Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda sahnede olacak.

Konserler kapsamında 4 Ekim'de Leyla The Band Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Evgeny Grinko Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Bayhan Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda, Sagopa Kajmer ise Paribu Vadi Açıkhava'da sahne alacak.

Akbank Sanat tarafından düzenlenen 36. Akbank Caz Festivali ise 4 Ekim'e kadar İstanbul'un farklı mekanlarında konser, söyleşi ve atölyelerle devam edecek. Festival kapsamında yarın Sarathy Korwar Drum Ensemble Salon İKSV'de, 1 Ekim'de Ben LaMar Gay Ensemble Babylon'da, 3 Ekim'de James Carter Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde ve Cochemea Salon İKSV'de sahne alacak.

Rami Kütüphanesi ayrıca AileFest kapsamında 4 Ekim'e kadar her akşam verilecek konserlere ev sahipliği yapacak. Bugün Cengiz Özkan, 29 Eylül'de Ümit Sayın, Ferda Anıl Yarkın, Metin ve Eda Özülkü, 30 Eylül'de Yaşar, 1 Ekim'de Ekin Uzunlar, 2 Ekim'de İncesaz, 3 Ekim'de Kubat ve 4 Ekim'de Kıraç konser verecek.

BU HAFTA SERGİLENECEK OYUNLAR

İstanbul'da tiyatro sezonu da yoğun programıyla devam ediyor.

Maximum UNIQ Hall'de "Aydınlıkevler", Zorlu PSM'de "Satıcının Ölümü", "Amadeus" ve "Bir Baba Hamlet" gibi oyunlar sahnelenecek.

"Karanlıkta Kumpas" oyunu, 30 Eylül'de Trump Sahne'de izleyiciyle buluşacak. "Ortadaki Oyun", 2 Ekim'de Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkacak. Altan Erkekli ve Veysel Diker’in rol aldığı iki kişilik oyun, geleneksel orta oyunu anlatımını müzik ve hicivle birleştiriyor.

"Inishmore'lu Yüzbaşı" 2 Ekim'de DasDas Sahne'de, 3 Ekim'de Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Martin McDonagh'ın kara komedisinde Burak Demir, Aziz Çoban, Volkan Ateş Gündüz ve Yeşim Çelebi'nin de aralarında bulunduğu oyuncu kadrosu sahne alıyor.

Lefkoşe Belediye Tiyatrosunun "Aşk İçinde Mahpushane" oyunu, 30 Eylül'de Muammer Karaca Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak. Oyun, Nazım Hikmet'in, kavgasını, aşklarını, gençlik yıllarını, mahkumiyetini ve mahpushane yıllarını konu alıyor.