İstanbul'da kültür sanat haftası: Sahneler, konserler ve yeni sezon etkinlikleri başlıyor

İstanbul'da bu hafta konserden tiyatroya, klasik müzikten geleneksel sanatlara ve festivallere, geniş bir çerçevede çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Tiyatroları, bu hafta 4 oyunla seyirci karşısına çıkacak. 6-10 Ekim'de "Aslında Kaşık Yok" oyunu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, "Bir Nefes Dede Korkut" oyunu İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde, "Şerefe!" oyunu Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, "Ebedi Barış" oyunu ise 7-9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda seyircileri ağırlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 2026-2027 tiyatro sezonunun ilk haftasında 8 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Burçak Çöllü'den Torben Betts'e, Friedrich Dürrenmatt'tan Mihail Bulgakov'a klasik ve modern yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar tiyatro izleyicilerini bekliyor.

Yeni oyun "Hayali'nin Hayali" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Yenilmez" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Yoldan Çıkan Oyun" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Bir Ziyaret" Ümraniye Sahnesi'nde, "Köpek Kalbi" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Tartuffe" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde, "Gidion'un Düğümü" Müze Gazhane Meydan Sahne'de 7-10 Ekim'de izlenebilecek. "Öksüzler" oyunu ise 10 Ekim'de Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde izleyici karşısında olacak.

İBB Şehir Tiyatrolarının Türk edebiyatının önemli şairlerinin şiirlerini müzik ve sahne performanslarıyla seyirciyle buluşturan özel dinleti serisi "İstanbul Şiirle Buluşuyor"da Orhan Veli’nin şiir evrenine odaklanılacak. Seyirci, yönetmen ve oyuncular eşliğinde dekor, kostüm, müzik ve görsel tasarımla birlikte sahne imkanları kullanılarak gerçekleştirilen etkinlik, 11 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

DHAFER YOUSSEF, "SHİRAZ" İLE YARIN ZORLU PSM'DE

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) bugün "Jekyll & Hyde" müzikali izleyiciyle buluşacak. Akşam touche by N Kolay sahnesinde Melis İşiten'in "Zaten Şov"u gerçekleştirilecek.

Tunuslu müzisyen Dhafer Youssef, yarın Akbank Caz Festivali kapsamında Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde "Shiraz" projesini sunacak.

The Cinematic Orchestra da yarın Turkcell Sahnesi'nde performans sergileyecek.

Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler'in rol aldığı "Profesyonel" oyunu, 8 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izlenebilecek. Dusan Kovacevic'in eserinden uyarlanan kara komedi, Yugoslavya'daki toplumsal ve politik dönüşümü bir entelektüelin yaşam öyküsü üzerinden ele alıyor.

Caz müziğin önde gelen isimlerinden Arturo Sandoval, 8 Ekim'de Akbank Caz Festivali kapsamında Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Turkcell Sahnesi'nde "Mor ve Ötesi Senfonik" konseri, %100 Studio'da İngiliz müzisyen Girli, touche by N Kolay'da ise Ferit Odman Quintet 9 Ekim'de sahne alacak.

Göksel, 10 Ekim'de Turkcell Sahnesi'nde, Seyyal Taner ise touche by N Kolay'da konser verecek.

Savina Yannatou & Primavera en Salonico with Lamia Bedioui, 11 Ekim'de Akbank Caz Festivali kapsamında Zorlu PSM Turkcell Platinum'da sahne alacak. Aynı akşam senfonik rock-metal grubu Haggard, Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU KONSERLERİ

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda bugün Emre Altuğ "Bir Pop Masalı" ile seyirci karşısına çıkarken, yarın Gökhan Türkmen, 8 Ekim'de Yıldız Tilbe, 9 Ekim'de Levent Yüksel, 10 Ekim'de Cem Adrian, 11 Ekim'de ise İngiliz müzisyen Craig David sahnede olacak.

AKM'de bugün İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından "Sema Nedir Bilir misin? Sema Mukabelesi Deneyimi" sunulacak.

Yarın "Tebriz Makamında Klasik Fasıl ve Saz Eserleri Konseri" gerçekleştirilecek. Programda Muallim İsmail Hakkı Bey, Neyzen Rıza Bey ve Haham Nesim'in Tebriz makamındaki eserlerinin yanı sıra Derya Türkan ve Murat Taşdemir'in saz eserleri icraları yer alacak. 8 Ekim'de ise Türk musikisinin önemli isimlerinden Niyazi Sayın, vefatının ikinci yıl dönümünde AKM'de düzenlenecek anma programıyla yad edilecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri'nin 2026-2027 sezon açılış konseri AKM'de öne çıkan eserler arasında yer alıyor. İngiliz şef Duncan Ward yönetimindeki orkestraya, Kanadalı piyanist Jan Lisiecki solist olarak eşlik edecek. Edvard Grieg'in La Minör Piyano Konçertosu ile Sergey Prokofiev'in 5. Senfonisi'nin seslendirileceği konser 9 Ekim'de gerçekleşecek.

ADK İstanbul Gençlik Orkestrası 11 Ekim'de AKM'de sezon açılış konseri verecek. Ramis Sulu yönetimindeki orkestra, Beethoven'ın "Coriolan Uvertürü" ile klasik müzik repertuvarından bir seçkiyi yorumlayacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), İBB Miras koordinasyonunda bir yılı aşkın süredir yürütülen yenileme çalışmalarının ardından yarın kapılarını açıyor. Açılış konserinde, şef Adrian Prabava yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, İspanyol tenor Airam Hernandez'e eşlik edecek.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

Ressam İlhami Atalay'ın öğrencileri Nurdan Güler, Nazlı Gündoğdu, Zeynep Özavcı ve Zeynep Özdal'ın eserlerinden oluşan "Dört Renk Dört Ahenk" resim sergisi, Birlik Vakfı Çemberlitaş'ta 17 Ekim'e kadar açık olacak.

Levanten Kültür ve Mirasını Koruma Derneği tarafından hazırlanan "Levantenlerin İstanbul'u, İstanbul'un Levantenleri" sergisi, 8 Ekim-8 Kasım'da Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, ilk fotoğraf sergisi "Noksan" ile Polat Piyalepaşa Çarşı'da bulunan Lee Art Project'te 30 Ekim'e kadar görülebilecek.

Pera Müzesi'nde İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün (İAE) 20. yıl dönümü için düzenlediği erken Cumhuriyet İstanbul'unun gündelik hayatını ve foto muhabirliğinin perde arkasını ele alan "Cumhuriyetin Kamera Arkası" sergisi 28 Mart 2027'ye kadar görülebilecek. Frank Bowling'in 60 yılı aşkın üretimini, 20. yüzyılın en etkili figüratif ressamlarından Francis Bacon ve savaş sonrası Britanya resminin özgün isimlerinden Victor Willing'in yapıtlarıyla birlikte ele alan "Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım, Francis Bacon ve Victor Willing Müdahalesiyle" başlıklı sergi, 31 Ocak 2027'ye kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) Rami Kütüphanesi'nde açılan "Vefatının 150. Senesinde Hattın Efendisi: Kazasker Mustafa İzzet Efendi" sergisi, 3 ay boyunca görülebilecek.

Ayrıca İstanbul Modern, bu hafta sanatseverleri hem koleksiyon seçkileri hem de tematik süreli sergileri kapsayan zengin bir programla ağırlıyor. Müzenin ana sergilerinden biri olan ve farklı coğrafyalardan sanatçıların yapıtlarını bir araya getiren "Aynı Mavinin Altında" koleksiyon sergisi, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Koleksiyonu'ndan eserleri tarihsel ve tematik eksenlerde izleyiciye sunuyor. Operanın ve görsel sanatların simge ismi Semiha Berksoy’un tutkulu ve çok yönlü üretimlerine odaklanan "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" sergisi, 22 Kasım'a kadar sanatçının retrospektif dünyasını gözler önüne serecek. Fotoğraf ve video pratiklerini buluşturan, mekan ve hafıza kavramlarını sorgulayan "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi ise 18 Ekim'e kadar devam edecek.