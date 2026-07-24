Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'Lysistrata' oyunuyla Kosova'da sahne aldı

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'Lysistrata' oyunuyla Kosova'da sahne aldı

24.07.2026 19:04:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'Lysistrata' oyunuyla Kosova'da sahne aldı

Lysistrata oyunu Kosova'da İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT), "Lysistrata" oyunuyla Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde izleyiciyle buluştu.

Milattan önce (MÖ) 490-478 yıllarındaki Yunan-Pers savaşlarından sonra Yunanistan'ın iki büyük gücü olan Atina ile Sparta arasındaki iktidar mücadelesini anlatan oyunu Aristophanes kaleme aldı, Barış Erdenk yönetti.

"Lysistrata", İDT tarafından Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Prizren'de Kültür Evi'nde sahnelendi.

Fulya Ülvan, Ebru Aytürk, Sevi Demirçivi, Çiğdem Aygün ve Melodi Özkazanç sergiledikleri performansla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Tiyatroseverler, oyunun ardından selamlama için sahneye gelen oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Etkinlik, Prizren merkezli Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneğinin 75. kuruluş yıl dönümüne ithaf edildi.

İlgili Konular: #Tiyatro #Kosova #İstanbul Devlet Tiyatrosu

İlgili Haberler

36. Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak isimler açıklandı
36. Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak isimler açıklandı Akbank Sanat'ın BKM organizasyonuyla düzenlediği Akbank Caz Festivali, 36. yılında uluslararası ve yerel caz sahnesinin önde gelen isimlerini müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festival kapsamında, şehrin farklı mekanlarında 30'dan fazla konser ve yan etkinlik düzenlenecek.
Yıldız Tilbe’den sahnede şok eden doğum günü çıkışı... 'Biten bir ömrün neyini kutlayacağım'
Yıldız Tilbe’den sahnede şok eden doğum günü çıkışı... 'Biten bir ömrün neyini kutlayacağım' Bursa’da sahne alan Yıldız Tilbe, doğum günü sürprizi ile karşılaştı. 60 yaşına basan sanatçı, doğum günü kutlamayı saçma bulduğunu belirterek, "Biten bir ömrün neyini kutlayacağım. Bana saçma geliyor. Ama Allahtan her şeyin hayırlısını, sağlık ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı.
'Harry Potter ve Ateş Kadehi' canlı senfoni eşliğinde İstanbul ve Ankara'da sahnelenecek
'Harry Potter ve Ateş Kadehi' canlı senfoni eşliğinde İstanbul ve Ankara'da sahnelenecek "Harry Potter Film Concert Series", serinin dördüncü filmi "Harry Potter ve Ateş Kadehi" canlı orkestra eşliğinde gösterimiyle Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.