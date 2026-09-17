İstanbul Genç Bale Topluluğu, sezonu 'La Bayadere' ile 23 Eylül'de açıyor

Klasik bale repertuvarının başyapıtlarından "La Bayadere", İstanbul Genç Bale Topluluğunca Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sahnelenecek.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, Marius Petipa'nın koreografisi ve Ludwig Minkus'un müzikleriyle 1877'den bu yana sahnelenen yaklaşık 150 yıllık eser, sanatseverleri Hindistan'ın mistik atmosferinde trajik bir aşk yolculuğuna çıkarmayı amaçlıyor.

Tapınak dansçısı "Nikiya" ile savaşçı "Solor"un ilişkisini verilen sözler, kıskançlık ve iktidar çatışmaları ekseninde ele alan yapım, klasik balenin teknik açıdan en zorlayıcı ve akademik bölümlerinden biri sayılan ünlü "Gölgelerin Krallığı" sahnesiyle görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

Bir gençlik topluluğu uyarlaması olarak hazırlanan eseri, Petipa'nın adımlarını temel alarak Dafina Daniloska Kochevska sahneye koyarken, rejisini Olga Pango üstleniyor.

Prodüksiyonda tapınak dansçısı "Nikiya" rolünü Sophia Zonni ve Jana Kepeska dönüşümlü olarak canlandırırken, "Solor" karakterine Makedonya Devlet Balesi'nin başdansçısı Francisco Gimenez Ruiz hayat verecek. Sahneyi paylaşacak Türk bale sanatçılarına ise Kanada, İspanya ve Kuzey Makedonya Devlet Konservatuvarı'ndan gelen genç konuk dansçılar eşlik edecek.

Kostümleri Kuzey Makedonya Devlet Konservatuvarına, dekor tasarımı ise Elavate Design'a ait olan gösteri, 23 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde saat 17.00 ve 20.30 seanslarıyla izleyiciyle buluşacak.