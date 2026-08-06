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İstanbul Modern'in koleksiyon sergisi 'Aynı Mavinin Altında' 8 Eylül'de açılacak

İstanbul Modern'in koleksiyon sergisi 'Aynı Mavinin Altında' 8 Eylül'de açılacak

6.08.2026 20:22:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul Modern'in koleksiyon sergisi 'Aynı Mavinin Altında' 8 Eylül'de açılacak

"Aynı Mavinin Altında" sergisi 8 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.
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İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi "Aynı Mavinin Altında", 8 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların yapıtlarını tarihsel ve tematik eksenlerde bir araya getiren sergi, müzenin farklı katlarında ziyarete açılacak.

Adını denizleri, ufukları, düşleri ve özgürlüğü çağrıştıran mavi renkten alan sergi, 1940'lardan bugüne Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü izlerken, 2000'li yıllardan itibaren uluslararası sanatçıların yapıtlarıyla kurulan diyaloglar aracılığıyla koleksiyona yeni okuma olanakları sunacak.

SANATIN GELİŞİMİNE VE GÜNCEL MESELELERE ODAKLANIYOR

Serginin ilk bölümü 1940'lardan 2000'lere uzanan süreçte Türkiye'deki sanatın gelişimini ve estetik yaklaşımlarını ele alırken, ikinci bölümünde 2000 sonrası sanat üretimleri, resim, video, fotoğraf, heykel ve yerleştirme gibi mecralarla izleyiciye aktarılacak.

Bu bölümde ayrıca kimlik, kent, göç, hafıza ve doğa gibi güncel meseleler etrafında şekillenen eserler yer alacak.

Küratörlüğünü Çelenk Bafra ve Deniz Pehlivaner'in üstlendiği seçki, 31 Aralık 2027'ye kadar İstanbul Modern'de ziyaret edilebilecek.

İlgili Konular: #sergi #İstanbul modern

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