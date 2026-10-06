İstanbul Modern pembe ışığa büründü

İstanbul Modern, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 6–11 Ekim tarihleri arasında “Sanattan İlhamla: Sarılarak Saralım” programına ev sahipliği yapıyor. İstanbul Modern ve Estée Lauder Companies (ELC) Türkiye iş birliğiyle düzenlenen programda sanatın paylaşım, dayanışma ve iyi olma hâli üzerindeki etkisi farklı etkinliklerle ele alınıyor. Program kapsamında sergi turları, atölyeler, söyleşi ve seminerler düzenleniyor. Müzenin binası da farkındalık ve dayanışmanın simgesi olarak 5 Ekim gecesi pembe ışıkla aydınlatıldı.

'PEMBE KURDELE' ORTAK YAPITA DÖNÜŞÜYOR

Programın merkezinde çağdaş sanatçı Sabire Susuz’un tasarladığı katılımcı bir sanat çalışması yer alıyor. 6–11 Ekim tarihleri arasında her gün 13.00–17.00 saatlerinde İstanbul Modern’in dış etkinlik alanında gerçekleştirilen çalışmada ziyaretçiler, kendileri için hazırlanan pembe kurdeleler üzerine kolaj ve çizimler yaparak kısa notlar bırakıyor.

Kolektif bellek ve aidiyet üzerine çalışan Susuz’un tasarladığı yerleştirmede, mekânın üzerinde yükselen X formundaki konstrüksiyon, ziyaretçilerin katkılarıyla program boyunca değişen ortak bir görsel anlatıya dönüşüyor. Meme kanseri farkındalığının simgesi pembe kurdele, bu çalışmayla çağdaş sanatın olanakları üzerinden yeniden yorumlanıyor.

SANAT VE İYİ OLMA HÂLİ

Program kapsamında 6 Ekim’de İstanbul Modern Oditoryum’da “İyi Olma Hali için Sanat” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Sabire Susuz’un katılacağı söyleşide, sanatın paylaşım, aidiyet ve karşılaşma alanları yaratma potansiyeli ile katılımcı çalışmanın üretim süreci ele alınacak.

“Aynı Mavinin Altında” koleksiyon sergisi kapsamında düzenlenecek özel turlarda ise kadın sanatçıların yaşam öyküleri ve üretimleri arasındaki ilişkiye odaklanılacak. 6–10 Ekim tarihleri arasındaki turlarda yapıtlar yaratıcılık, dayanıklılık ve dönüşüm temaları üzerinden değerlendirilecek.

SANAT TARİHİNDE KADINLARIN İZLERİ

Programın seminer bölümünde sanat tarihindeki kadın hareketleri ve öncü kadın sanatçılar ele alınacak. Sanat tarihçisi Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün, 8 Ekim’de “Birlikte Güçlenmek: Sanatta Kadın Hareketleri ve Kolektifler” başlıklı seminerde kadın sanatçıların oluşturduğu dayanışma ağları ve feminist sanat hareketleri üzerine konuşacak.

Sülün, 9 Ekim’deki “Sanat Tarihinin Öncü Kadınları” başlıklı seminerde ise Rönesans’tan günümüze sanat tarihine yön veren kadın sanatçıların yaşamlarına ve üretimlerine odaklanacak. Frida Kahlo, Louise Bourgeois ve Yayoi Kusama gibi sanatçıların yaşam deneyimlerinin üretimlerine yansımaları üzerinden sanatın dayanıklılık ve dönüşümle ilişkisi tartışılacak.

Beden, ses ve ritimle buluşma

Programın atölye bölümünde beden, ses ve ritim aracılığıyla farklı sanat deneyimleri sunuluyor. Koreograf, çağdaş dans sanatçısı ve akademisyen Prof. Tuğçe Ulugün Tuna’nın 7 ve 11 Ekim’de gerçekleştireceği “Duyumsama ve Kinestetik Farkındalık” atölyesinde hareket, algı ve beden-zihin ilişkisi ele alınacak.

Caz müzisyeni ve eğitmen Asena Akan’ın 10 Ekim’de düzenleyeceği “Kendini Akort Etmek” atölyesinde ise nefes, ses ve titreşim üzerinden bireysel ifade ve birlikte üretme deneyimi üzerinde durulacak.

Programın son gününde müzisyen Hilal Özcan’ın gerçekleştireceği “Ritimle Yenilenmek” atölyesinde katılımcılar ritim ve perküsyon aracılığıyla birlikte üretme deneyimini yaşayacak. Herhangi bir ön bilgi veya deneyim gerektirmeyen atölyede bireysel ve grup çalışmaları yapılacak.

6–11 Ekim tarihleri arasında İstanbul Modern’de gerçekleştirilecek programdaki etkinlikler tüm müze ziyaretçilerine açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor.