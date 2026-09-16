İstanbul ve Ankara’da Royal Filarmoni konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25-27 Eylül tarihleri arasında müzik direktörü ve şefi Vasily Petrenko yönetiminde İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı (Royal Philharmonic Orchestra) İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ağırlayacak.

Orkestra, İstanbul’da iki farklı programla Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek. Petrova ile Romantizmin Derinliklerinde başlıklı 25 Eylül Cuma akşamı 20.30’daki ilk konserin solisti genç keman yıldızı Liya Petrova olacak. Konserde Nikolai Tcherepnin’in “La Princesse Lointaine (Uzak Prenses)”, Jean Sibelius’un Keman Konçertosu ve Pyotr İlyiç Çaykovski’nin 5. Senfonisi seslendirilecek.

Leonskaja ile Anıtsal Klasikler başlıklı 26 Eylül Cumartesi akşamı, 20:30'da İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış konserinde ise, çağımızın önemli yorumcularından biri kabul edilen piyanist Elisabeth Leonskaja Royal Filarmoni Orkestrasının solisti olacak. Programda Ludwig van Beethoven’ın “İmparator” olarak anılan 5 No’lu Piyano Konçertosu ile Richard Strauss’un görkemli senfonik şiiri “Ein Heldenleben (Bir Kahramanın Yaşamı)” seslendirilecek.

Şef Petrenko yönetimindeki orkestra 27 Eylül Pazar günü 20.00’da CSO Ada Ankara’da müzikseverlerle bir araya gelecek. Bu konserin solisti Leonskaja konserde İstanbul’da da seslendireceği, Beethoven, 5 No’lu Piyano Konçertosunu, orkestra ise, R. Strauss'un Bir Kahramanın Yaşamı eserini çalacak.