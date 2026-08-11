İstanbulda Gizli kalmış bir müze: Turing Yüzyıllık Markalar Müzesi

Bir ülkenin hafızası yalnızca tarihi yapılarında, arşivlerinde ya da müzelerinde değil; kuşaklar boyunca varlığını sürdüren markalarında da yaşar. Yüzyılı aşan geçmişleriyle üretim kültürünü, girişimcilik ruhunu ve toplumsal belleği bugüne taşıyan köklü markalar, Türkiye'nin ekonomik tarihinin önemli tanıkları arasında yer alıyor.

Bir Müzeden Fazlası

Yüzyıllık Markalar Derneği ve Türkiye Turing Otomobil Kurumu iş birliğinde hayata geçirilen Turing Yüzyıllık Markalar Müzesi İstanbul Sultanahmet'te faaliyet gösteriyor. Müze ülkemizin köklü markalarının mirasını görünür kılmak amacıyla ziyaretçilerine farklı bir müzecilik deneyimi sunuyor. Müzede, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte faaliyetlerini sürdüren köklü markaların tarihi belgeleri, reklam afişleri, ambalajları, görsel arşivleri, fotoğrafları ve kurumsal hikayeleri bir araya getirildi. Böylece ziyaretçiler yalnızca markaların gelişimini değil, Türkiye'nin üretim ve ticaret tarihini de yakından takip edebiliyor.

Müze, klasik anlamda ürünlerin sergilendiği bir mekan olmanın ötesinde, marka mirasını kayıt altına alan ve koruyan bir merkez olarak çalışmalarını sürdürüyor.

"Markalar Geçmiş ile Gelecek Arasında Köprü Kuruyor"

Yüzyıllık Markalar Derneği Başkan Yardımcısı Asude Alkaylı, müzenin önemini şu sözlerle değerlendiriyor: "Bir markanın yüzyılı aşması yalnızca ticari bir başarı değildir aynı zamanda üretim kültürünün, girişimcilik ruhunun ve kurumsal hafızanın kuşaktan kuşağa aktarılabildiğinin en güçlü göstergelerinden biridir. Turing Yüzyıllık Markalar Müzesi'nde yalnızca ürünleri ya da logoları sergilemiyoruz; Türkiye'nin ekonomik ve kültürel hafızasını koruyor, belgeliyor ve gelecek nesillere aktarıyoruz."

Alkaylı, müzenin aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurduğunu belirterek, özellikle genç kuşakların Türkiye'nin köklü markalarını yakından tanımasının kültürel süreklilik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Müzede ziyaretçileri neler bekliyor: Geçmişten Geleceğe Uzanan Bir Yolculuk

Ziyaretçilerine ücretsiz olarak kapılarını açan müze, yalnızca marka tarihine ilgi duyanları değil; ekonomi tarihi, tasarım, reklamcılık, girişimcilik ve kültürel miras alanlarında çalışan araştırmacıları da ağırlıyor. Eski ambalajlardan reklam afişlerine, kurumsal belgelere kadar uzanan geniş koleksiyon, Türkiye'nin üretim serüvenine farklı bir pencereden bakma imkanı sunuyor. Beş kişi ve üzerindeki grup ziyaretleri ise önceden rezervasyonla gerçekleştirilebiliyor.

Köklü markaların geçmişini yalnızca hatırlamak değil, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla faaliyet gösteren Turing Yüzyıllık Markalar Müzesi, ziyaretçilerini Türkiye'nin marka hafızasını keşfetmeye davet ediyor.

Marka Hafızası Dijitalde de Yaşıyor!

Yüzyıllık Markalar Derneği, köklü markaların yalnızca fiziksel mirasını değil, dijital hafızasını da gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Bu kapsamda oluşturulan Dijital Arşiv ile markalara ait tarihi belgeler, görseller, reklam materyalleri ve kurumsal kayıtlar sistemli bir şekilde korunarak araştırmacılar ve gelecek nesiller için kalıcı bir kaynak oluşturuluyor.

Dernek ayrıca, "Kuşaklar Arası Marka Sohbetleri" video serisiyle üye markaların temsilcilerini YouTube kanalında izleyicilerle buluşturuyor. Markaların kuruluş hikayeleri, kuşaktan kuşağa aktarılan deneyimleri, dönüm noktaları ve geleceğe ilişkin vizyonlarının ele alındığı söyleşiler, Türkiye'nin marka mirasına ışık tutan önemli bir sözlü tarih arşivi niteliği taşıyor. Böylece köklü markaların yalnızca ürünleri ve belgeleri değil, onları yaşatan bilgi birikimi, değerleri ve kurumsal hafızası da dijital ortamda kayıt altına alınarak geleceğe taşınıyor.