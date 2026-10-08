İsviçre’den Ankara’ya uzanan sanat köprüsü

MAD Sanat Akademi ev sahipliğinde, 6-10 Ekim 2026 tarihleri arasında Zürih Tonhalle Orkestrası Başkemancısı Alican Süner, Türkiye'nin genç yetenekleriyle buluşuyor. Suna Dinçer ve Berkan Başaran'ın daveti; Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ve İsviçre Büyükelçiliği'nin destekleriyle hayata geçirilen bu proje, İsviçre ile Ankara arasında kalıcı bir eğitim köprüsü kurarak genç müzisyenlere dünya standartlarında bir vizyon kazandırmayı hedefliyor.

AVRUPA STANDARTLARINDA BİR DENEYİM

Kariyeri boyunca Orchestre de la Suisse Romande ve Musikkollegium Winterthur gibi İsviçre'nin seçkin topluluklarında konuk başkemancı (concertmaster) olarak liderlik üstlendi. Berlin Filarmoni Orkestrası Karajan Akademisi geçmişine sahip olan sanatçı; Philharmonie Berlin, Gewandhaus Leipzig ve Konzerthaus Berlin gibi dünyanın önde gelen salonlarında solist olarak sahne aldı.

Uluslararası alanda 2015 yılında Berlin’de Max Rostal Yarışması birinciliği ile İzleyici Ödülü'nü ve İtalya’da Postacchini Yarışması birinciliği ile İtalya Cumhurbaşkanlığı Medaglia di Rappresentanza ödülünü kazandı. BBC Galler Ulusal Orkestrası ile CPO, son albümüyle Prospero etiketi altında albümler çıkardı ve Zürih Tonhalle'de solo kayıtlar gerçekleştirdi. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde de konser vermiş olan Alican Süner, Mersin Üniv. Devlet konservatuvarında başlayan kariyerini Zürih'te sürdürmekte ve bilgi, birikimini ülkesinin genç yeteneklerine aktarmak üzere Ankara'da...

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ MÜFREDAT

Beş gün sürecek olan yoğunlaştırılmış programda öğrenciler, Alican Süner ile hem solo keman repertuvarı üzerine bire bir çalışma fırsatı bulacak hem de oda müziği disiplinini uluslararası standartlarda pekiştirecekler. Ayrıca müfredat, enstrüman icrasında performans sürdürülebilirliği ve sanatçı sağlığını korumayı hedefleyen fiziksel esneme ve farkındalık (sanatçı sağlığı) dersleriyle zenginleştirmiştir. Sadece teknik bir eğitim olmanın ötesinde, bu ustalık sınıfı; genç sanatçıların Avrupa'daki klasik müzik vizyonunu yakından tanımaları için eşsiz bir deneyim sunuyor.

ULUSLARARASI VİZYON BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Kurulduğu günden bu yana Ankara’yı uluslararası bir akademik merkez konumuna taşımayı misyon edinen MAD Sanat Akademi; bugüne kadar Thomas Martin ve Thierry Barbé gibi kontrbasın dünya otoritelerini ve viyolonsel efsanesi Mischa Maisky’yi bünyesinde ağırlayarak klasik müzik ekosistemimize büyük katkılar sundu. Akademi, geçmiş yıllardaki bu dev organizasyonların ardından, keman ve oda müziği alanında başlattığı bu yeni ustalık sınıfıyla uluslararası eğitim vizyonunu bir adım daha öteye taşıyor.

Genç Yetenekler Konseri ve Görkemli Final Genç müzisyenlerimizin ustalık sınıfı boyunca edindikleri birikimleri ve oda müziği dinamiklerini sahneye taşıyacağı, piyano eşlikli Genç Yetenekler Konseri ve eğitim sertifikalarının takdim edileceği kapanış etkinliği, 10 Ekim 2026 tarihinde MAD Sanat Akademi'de sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.