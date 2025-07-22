İtalyan sanatçının duvardaki 6.2 milyon dolarlık 'muz eseri' bir kez daha yendi

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın bir duvara bantlanmış muzdan oluşan "Comedian" adlı sanat eseri, bir kez daha yendi.

Fransa’nın doğusundaki Centre-Pompidou Metz modern ve çağdaş sanatlar müzesinden yapılan açıklamada, 12 Temmuz’da bir ziyaretçinin duvara bantlı halde duran 6.2 milyon dolar değerindeki muz eserini yediği belirtildi. Güvenlik ekibinin prosedürlere uygun olarak hızlı bir şekilde hareket ettiği, birkaç dakika sonra yerine yenisinin koyulduğu aktarıldı. Muzun İtalyan sanatçı Cattelan’ın talimatlarına göre düzenli olarak değiştirildiği, çabuk bozulan bir madde olduğu vurgulandı.

POPÜLER MUZ ESERİNİ DAHA ÖNCE 3 KİŞİ YEDİ

Cattelan’ın muz eseri, 2019’da ilk kez sergilendiği ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami’deki Art Basel’de 120 bin dolara satılmıştı. Satışın ardından performans sanatçısı David Datuna muzu yemiş ve yerine hızla yenisi konulmuştu. 2023’te ise Güney Kore’deki Leeum Sanat Müzesi’nde ise bir öğrenci, aç olduğunu söyleyerek duvardaki sanat eserini yemişti. Kasım 2024’te ise Çinli koleksiyoncu ve kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, "Comedian" adlı muz eserini ABD’de yapılan açık artırmada 6.24 milyon dolara satın almış, daha sonra yemişti.