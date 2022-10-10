İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nda yeni sezonda Macar Şef Varga

10 Ekim 2022 Pazartesi, 19:43

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) 2022-2023 sezonunu dünyaca ünlü Macar sanatçı Gilbert Varga'nın şefliğindeki konserle açtı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen konserde Alman piyanist Severin von Eckardstein solist olarak sahne aldı.

Eckardstein, konserde Edvard Grieg'in La Minör Piyano Konçertosu'nu müzikseverlerle buluşturdu. Açılış konserinin ikinci bölümünde İZDSO, Antonin Dvorak'ın "Yeni Dünya" olarak bilinen 9. Senfonisi'ni seslendirdi.

İZDSO, sezon boyunca Gürer Aykal, Gülsin Onay, Johannes Moser, Kerson Leong, Soyoung Yoon, Michal Nesterowicz, Svetlin Roussev, Yeol Eum Son, Bruno de Sa, Nayden Todorov, Aniello Desiderio, Naoko Shimizu, Özgür Aydın, Nil Venditti, Gökhan Aybulus, Jamal Aliyev'in de aralarında olduğu şef ve solistlerle sahneyi paylaşacak.