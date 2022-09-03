İzmir Fuarı dünyayı kucaklıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 91. İEF, bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlenecek. Ayrıca uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu’ya da ev sahipliği yapacak.
45 ülkeden 200 katılımcının yanı sıra kooperatifler, üretici birlikleri, küçük üreticiler, çiftçilerin yer alacağı organizasyonda İzmir’in lezzetleri dünyaya tanıtılacak.
Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “1923’te büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açılışını yaptığı İzmir İktisat Kongresi’yle temelleri atılan bu fuar, yaşayan bir kültür mirası. İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir’den dünyaya ve dünyadan İzmir’e uzanan bir köprü. 91. fuar etkinliklerimiz kapsamında kurtuluş günümüz 9 Eylül’ü, 100 yıllık zaferimize yakışacak şekilde kutlayacağız. Aynı akşam mega starımız Tarkan Kordon’da İzmir ile kucaklaşacak” dedi.
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