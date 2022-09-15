İzmir'de makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Foça ilçesinde ağaçlandırma sahasının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.

AA
15 Eylül 2022 Perşembe, 13:16
İzmir'de makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor
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Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale başlatıldı.

Ağaçlandırma sahasının da hasar gördüğü yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.


İzmir orman yangını Yangın

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