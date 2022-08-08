Jostein Gaarder, 8 Ağustos 1952 tarihinde Oslo'da dünyaya geldi

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:53

Annesi, Inger Margrethe Gaarder öğretmendi ve çocuk kitapları yazarıydı. Babası Knut Gaarder Oslo'da kolej müdürlüğü yapıyordu. 1971'te Oslo Katedral Okulu'nu bitirdi. 1974'te evlendi. 1976 ve 1983 yıllarında iki oğlu oldu. 1976'da Oslo Üniversitesi'nde İskandinav dilleri (Norveççe), düşünce tarihi ve dinler tarihinden lisans eğitimini tamamladı.

1981'de ailece Bergen'e yerleştiler. Jostein Gaarder, Fana Koleji'nde on yıl boyunca felsefe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1991'de Jostein Gaarder tam zamanlı yazar oldu. Sofie'nin Dünyası'nı yazdı.

1994 yılından beri doğduğu yer olan Oslo'da yaşıyor.

KİTAPLARI

* İskambil Kağıtlarının Esrarı (1990)

* Sofie'nin Dünyası (1991)

* Aynadaki Muamma (1992)

* Orada Kimse Var Mı (1996)

* Hayat Kısa "Vita Brevis" (1996)

* Maya (1999)

* Sirk Müdürünün Kızı (2001)

* Portakal Kız (2004)