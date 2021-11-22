'Kabuğu Kırmak' belgeseli İzmir Kısa Film Festivali'nin özel seçkisinde yer aldı
Barış İnce’nin yazıp yönettiği 'Kabuğu Kırmak' isimli belgesel, İzmir Kısa Film Festivali'nin özel gösteriminde yer aldı. Gösterim 24 Kasım Saat 17.00’de Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Başta Kültür Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi destekleri ile gerçekleştirilen İzmir Kısa Film Festivali 22-28 Kasım tarihleri arasında yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluşturuyor.
İzmir Kısa Film Festivali özel seçkisi de belli oldu. Barış İnce’nin yazıp yönettiği 'Kabuğu Kırmak' isimli kısa belgesel, festivalin özel gösteriminde yer aldı. Gösterim 24 Kasım Saat 17.00’de Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
KABUĞU KIRMAK BELGESELİ HAKKINDA
Kabuğu Kırmak, içe kapalı toplumsal kesimlerin midye dolma üzerinden İzmir’de açılma ve tutunma hikâyesini anlatıyor.
50 yıl önce Mardinli göçmen ailelerle Giritli mübadillerin İzmir’in Kadifekale semtinde midye dolma üzerinden kurduğu dostluk, binlerce aileyi kente bağlarken mutfak kültürüne de katkı sunuyor.
Barış İnce’nin doğup büyüdüğü İzmir’e farklı bir bakış sunduğu kısa belgesel filmi, meşhur İzmir midye dolmasının tarihçesini ve özelliklerini anlatırken, yoğun emekle üretilen bir yiyeceğin kentli kimliğinin oluşumuna katkısını da gözler önüne seriyor.
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