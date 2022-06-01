Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Sinematek Günleri başlıyor

01 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Sinematek Günleri’nde üç gün boyunca, film üretiminin her aşamasına dair panel, seminer, konferans ve söyleşilerle, ulusal sinemacılara bir arada olarak ağ kurma ortamı sağlanacak.

Konuyla ilgili Sinema Adası’nın kurucusu Esra Güzel’le konuştuk. “Sinema Adası’nı, sinemaya dair her türlü etkinliğin olduğu bir ada olarak hayal ederek kurduk” diyen Güzel, “2018’den beri sinemaya dair her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sinema atölyeleri, kısa film etkinlikleri, workshop4lar, kısa filmlere yapımcılık bunlardan bazıları... Sinema Adası ekibi olarak disiplinlerarası projeler üretiyoruz ve hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

KOLEKTİF...

Esra Güzel, Sinematek Günleri’nin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı: “Sinema sektörü diğer sanat dallarını da kapsadığı ve kollektif bir üretim olduğu için birçok farklı alanı bulunmaktadır. Bu kollektif çalışmayı ortaya çıkaran sektör profesyonelleri ile paneller yaparak tecrübelerini aktarmaları, ulaşılabilirliği kolaylaştırma ve ulusal bir ağ ortamı kurma düşüncesi ile ortaya çıkardık.”

Sinematek Günleri’nin nasıl bir fayda sağlayacağını da anlatan Güzel, “Sektöre girmek isteyenler için büyük bir ağ kurma ortamı sağlayacak. Üç gün boyunca her gün sekiz oturum, bir atölye ve bir ortak etkinlik olacak. Aynı zamanda Sinematek bahçe alanındaki network alanında sinemanın farklı alanlarından şirketler de bulunacağı için etkinliğimize gelen katılımcılar şirketlerle tanışmış ve bilgi almış olacaklar” dedi.

BÜYÜK ŞİRKETLER DE VAR

Etkinliklerde OGM Pictures-BKM gibi dizi ve sinema sektöründen önemli yapım şirketlerinden katılımcılar da olacak. Güzel, “Bağımsız filmlerin yapımının zorluklarında, fon bulma süreçlerinden, dijital kanallarından bahsederken OGM ve BKM gibi büyük şirketlerin de olmaması büyük bir eksiklik olurdu. Ticari film sektörüne de değineceğiz. OGM son yıllarda oldukça başarılı işlere imza atan bir yapım şirketi, aynı zamanda BKM ve BluTV de aynı şekilde çok başarılılar. Sinema sektörü, herkes tarafından çok ulaşılmaz geliyor, bu ‘ulaşılmazlık’ algısını kırmak için bu içerikte buluşmaları belli aralıklarla tekrarlamak istiyoruz” diye konuştu. (http://sinematek.kadikoy.bel.tr/etkinlikler)