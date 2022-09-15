KAIROS Gallery'de, "Reimage: Morning After Dark" sergisi açıdı
KAIROS Gallery, "Reimage: Morning After Dark" adlı sergisiyle ilk kez sanatseverlere kapılarını açıyor.
KAIROS Gallery'de "Reimage: Morning After Dark" sergisi, toplam 18 sanatçının eserlerine yer veriyor.
Sergideki sanatçılar arasında Can Akgümüş, Can İncekara, Ecem Yüksel, Erdal Duman, Gurur Birsin, Gülnihal Yıldız, Irmak Canevi, Metehan Törer, Murat Balcı, Murat Kahya, Murat Önen, Kazım Şimşek, Robert Mapplethorpe, Sezer Arıcı, Sebahattin Yüce, ŞANT, Uğur Ulusoy ve Ümmühan Yörük bulunuyor.
KAIROS Gallery'de sanatseverlerle buluşacak "Reimage: Morning After Dark" sergisi, sanatçının ve sanat üretiminin iki kutuplu üretim pratiğini izleyicilerin dikkatine sunuyor.
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