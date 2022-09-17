Kartal’ın çocuk dergisi... Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...

17 Eylül 2022 Cumartesi, 00:01

Kartal Belediyesi, Ocak 2020’den bu yana yayımladığı KE (Kartal Edebiyat) dergisine bu yaz bir de “kardeş” ekledi: KE Çocuk.

KE ve KE Çocuk dergileri, yerel yönetimlerin yayıncılık alanındaki çaba ve çalışmalarının ilk örneği değil. Konuyla ilgili yaklaşım ve tartışmalar bir yana çocuklara seslenen, yer yer onların ürünlerine de yer veren bu çabayı anımsatalım istedik.

Çocuklar için, özellikle de edebiyat içerikli yayınların yaşamımızda ne denli önemli yer tuttuğu hepimizin malumudur. Birkaç kuşağın yaşamını renklendiren; Doğan Kardeş, Milliyet Kardeş, Miço, Kırmızıfare, Okyanus, TRT Çocuk dergileri bu alandaki çabalar arasında hemen aklımıza gelenler.

O yayınların bir süreği olmasını dilediğimiz ve iki aylık olarak yayımlanan KE Çocuk’un “kedi” temalı ilk sayısı Gülten Dayıoğlu’nun bir anı öyküsüyle açılıyor. Günümüz çocuk edebiyatından öykü, şiir, masal, anı türlerinde yapıtların yanı sıra KE Çocuk’ta oyun, bilmece, bilim, boyama sayfaları; karikatür çalışmaları ve kitap önerileri de yer alıyor.

Editörlüğünü Serkan Türk’ün üstlendiği KE Çocuk’un yayın kurulu; İsmail Biçer, Demet Ekmekçioğlu, Gamze Güler, Çiğdem Sezer, Ercan Y. Yılmaz’dan oluşuyor. İlk iki sayıya desenleriyle Hakan Sümer, Özlem Acar ve Ebru Canlı renk katmış.

Kartal Belediyesinin Kartallı çocuklara basılı olarak ulaştırdığı KE Çocuk çocuklarda öncelikle edebiyat ve sanat sevgisi oluşturmayı hedefliyor. KE Çocuk’a internetten de erişim sağlanabiliyor.

KE Çocuk / Sayı: 1 Mayıs-Haziran / Sayı: 2 Temmuz-Ağustos / Kartal Belediyesi / 2022.