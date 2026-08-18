Kazakistan'da 1500 yıllık gizem çözüldü: Mezarda bulunan 'altın ayakkabılar' tarihçileri şaşkına çevirdi

Kazakistan'ın batısındaki Mangışlak Yarımadası'nda yer alan Karakabak mezarlığında yürütülen arkeolojik çalışmalarda, yaklaşık 1500 yıl öncesine tarihlenen seçkin bir kadının mezarı bulundu. Genç kadının defin kıyafetindeki detaylar, bölgedeki göçebe toplulukların zenginliğini ve gelişmiş ticaret ağını gözler önüne serdi.

Mezardaki en çarpıcı buluntu, ince altın levhalarla kaplanmış toka ve bağlantı parçalarına sahip ayakkabılar oldu. Ahşap veya organik malzemeler üzerine işlenen bu detaylar nedeniyle araştırmacılar, buluntuyu “altın ayakkabılar” olarak adlandırdı.

Arkeologlar Andrei Astafyev ve Evgeny Bogdanov tarafından detaylandırılan incelemelere göre, genç kadın kraliyet giysilerini taklit eden son derece görkemli bir tören kostümüyle defnedildi. Altın işlemeler sadece ayakkabıda değil, kemer ve başlıkta da uygulandı.

Kadının başlığındaki diademde Helenistik döneme ait Gorgon başı (gorgoneion) motifine rastlanırken, altın kaplamalı diğer ahşap parçalarda İskit üslubu tespit edildi. Kemer tokalarında ise kanatlarını açmış yırtıcı kuş figürleri yer aldı.

Hun sonrası dönemin "Shipovo ufku" buluntu grubuyla ilişkilendirilen mezarın, MS 5. yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın ilk yarısı arasında yapıldığı değerlendiriliyor. Yakındaki Altynkazgan bölgesindeki benzer bulgular, ortak bir zanaatkarlık geleneğine işaret ediyor.

Uzmanlar, bu lüks eşyaların uzak bir imparatorluk merkezinden ithal edilmek yerine Karakabak'taki yerel atölyelerde üretilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bölgedeki kazılarda metal, cam ve takı üretimine dair atölye izleri bulundu.

Mezarlıkta tespit edilen bazı mücevherlerde Bizans zanaat teknolojisi olan "cloisonné" üslubunun izlerine rastlandı. Bu durum, Aral-Hazar bölgesindeki göçebe aristokrasiye hizmet veren yerel bir zanaat merkezinin varlığını kanıtlıyor.