Keman virtüözü Stirling İstanbul'da!

Lindsey’in dört Billboard liste başı albümü ve üçüncü stüdyo çıkışı Brave Enough ile En İyi Dans/Elektronik Albüm de dahil olmak üzere iki Billboard Müzik Ödülü kazanmasını sağladı.

Tatil albümü Warmer in Winter, piyasaya sürüldüğünde Billboard, Amazon ve iTunes Tatil Albümü listelerinde 1 numaraya yükseldi ve çıkış single’ı “Carol of the Bells” AC Radio’da İlk 10’a giren tek enstrümantal şarkı olarak tarihe geçti.