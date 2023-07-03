Keman virtüözü Stirling İstanbul'da!
Elektronik kemancı ve dansçı Lindsey Stirling, 19 Temmuz’da saat 21.00’de Turkcell Vadi’de konser vermek için İstanbul’a geliyor.
Lindsey’in dört Billboard liste başı albümü ve üçüncü stüdyo çıkışı Brave Enough ile En İyi Dans/Elektronik Albüm de dahil olmak üzere iki Billboard Müzik Ödülü kazanmasını sağladı.
Tatil albümü Warmer in Winter, piyasaya sürüldüğünde Billboard, Amazon ve iTunes Tatil Albümü listelerinde 1 numaraya yükseldi ve çıkış single’ı “Carol of the Bells” AC Radio’da İlk 10’a giren tek enstrümantal şarkı olarak tarihe geçti.
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