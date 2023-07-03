Keman virtüözü Stirling İstanbul'da!

Elektronik kemancı ve dansçı Lindsey Stirling, 19 Temmuz’da saat 21.00’de Turkcell Vadi’de konser vermek için İstanbul’a geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 03:00
Keman virtüözü Stirling İstanbul'da!
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Lindsey’in dört Billboard liste başı albümü ve üçüncü stüdyo çıkışı Brave Enough ile En İyi Dans/Elektronik Albüm de dahil olmak üzere iki Billboard Müzik Ödülü kazanmasını sağladı.

Tatil albümü Warmer in Winter, piyasaya sürüldüğünde Billboard, Amazon ve iTunes Tatil Albümü listelerinde 1 numaraya yükseldi ve çıkış single’ı “Carol of the Bells” AC Radio’da İlk 10’a giren tek enstrümantal şarkı olarak tarihe geçti.


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