Kerbela’nın yasında kardeşlik ve dayanışma çağrısı

Muharrem ayı dolayısıyla Ankara Divriği Kültür Derneği, Anadolu Kangal Dernekleri Federasyonu (ANKADEF), Ankara Sivas İmranlı Dernekler Federasyonu (ASİMDEF) ve köy derneklerinin katkılarıyla Mamak’taki Ege Millet Bahçesi’nde “Yas-ı Matem Kardeşlik Lokması” programı düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Kerbela şehitleri dualarla anılırken, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmaya vurgu yapıldı.

MAMAK’TA MUHARREM AYI RUHU DEVAM EDİYOR

Programa Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, YENİ Parti Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Hurşit Aydoğan, ANKADEF Başkanı Mehmet Karabulut, ASİMDEF Başkanı Erdal Çınar, Alevi dedesi Hakan Erol, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yurttaş katıldı. Etkinlik, Alevi dedesi Hakan Erol’un okuduğu gülbeng ve dualarla başladı. Ardından Pir Sultan Mamak Semah Topluluğu semah gösterisi sundu. Sanatçılar Zeynep Çınar, Ayhan Dinçer, Murat Gültekin, Malik İnci ve Hüseyin Karaduman da seslendirdikleri deyiş ve türkülerle Muharrem ayının manevi ruhuna katkı sağladı.

‘BİRLİK VARSA UMUT VAR’

Programın açılış konuşmasını yapan Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Hurşit Aydoğan, Kerbela’nın yalnızca tarihsel bir acı olmadığını, hak ve adalet mücadelesinin simgesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Muharrem ayının toplum için önemli mesajlar taşıdığına işaret eden Aydoğan, “Bugün her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Birlik varsa umut vardır, kardeşlik varsa bereket vardır, dayanışma varsa geleceğimiz vardır” dedi.

Farklı dernekler çatısı altında faaliyet gösteren Divriğili, Kangallı ve İmranlı hemşehrilerin ortak kültürel değerleri paylaştığını vurgulayan Aydoğan, ayrıştırıcı söylemler yerine kardeşliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

‘ORTAK HAFIZA, TOPLUMSAL BARIŞ’

ANKADEF Başkanı Mehmet Karabulut da Muharrem ayının paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendiren önemli bir dönem olduğunu ifade etti. Kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Karabulut, “Farklı ilçe ve köylerden gelen hemşehrilerimizin aynı lokmada buluşması toplumsal birlik açısından büyük anlam taşıyor. Bu tür organizasyonlar ortak hafızamızı canlı tutuyor” ifadelerini kullandı. ASİMDEF Başkanı Erdal Çınar ise Kerbela’nın yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Kerbela bugün de adalet, vicdan ve insanlık adına önemli mesajlar veriyor. Ortak kültür ve inanç etrafında kenetlenmek toplumsal barış açısından büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

LOKMALAR DAĞITILDI

Konuşmaların ardından katılımcılara Yas-ı Matem lokması ikram edildi. Gün boyunca semah gösterileri, deyişler ve türküler eşliğinde Kerbela şehitleri anılırken, etkinlik aşure ikramıyla sona erdi. Program boyunca yapılan konuşmalarda Muharrem ayının paylaşma, hoşgörü ve dayanışma değerlerini yaşatmasının önemine vurgu yapıldı.