‘Kıta İdealizmi-Leibniz’den Nietzsche’ye’
Kıta ve Avrupa felsefesinin kökenlerine yetkin bir giriş niteliğindeki Kıta İdealizmi’nde (Çeviren: Kenan Mutluer / Say Yayınları), Paul Redding, Alman İdealizminin öyküsünün Leibniz’le başladığını savunuyor. Leibniz’in Newton’la uzay, zaman ve Tanrı’nın doğası üzerine tartışmasını irdeleyen Redding, Leibniz’in kendine özgü idealizm karakterine Platoncu ve Aristotelesçi unsurları dahil etme biçimine dikkat çekiyor. Leibniz’in uzay ve zaman görüşlerine ilişkin düşüncelerinin nihayetinde Kant’ın “transendental” idealizm düşüncesini nasıl şekillendirdiğini gösteriyor.
On dokuzuncu yüzyıl Alman felsefesinin klasik anlatımları genellikle Kant’la başlar ve ondan sonraki filozofları Kant idealizmine verdikleri yanıtlar ışığında değerlendirir.
Kıta ve Avrupa felsefesinin kökenlerine yetkin bir giriy niteliğindeki Kıta İdealizmi’nde Paul Redding, Alman İdealizminin öyküsünün Leibniz’le başladığını savunuyor.
Leibniz’in Newton’la uzay, zaman ve Tanrı’nın doğası üzerine tartışmasını irdeleyen Redding, Leibniz’in kendine özgü idealizm karakterine Platoncu ve Aristotelesçi unsurları dahil etme biçimine dikkat çekiyor.
Leibniz’in uzay ve zaman görüşlerine ilişkin düşüncelerinin nihayetinde Kant’ın “transendental” idealizm düşüncesini nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Üstelik Redding, bir yanda Fichte, Schelling ve Hegel gibi Post-Kantçı idealistlerin, öte yandaysa Schopenhauer ve Nietzsche gibi metafiziksel kuşkucuları kapsayan her iki kanadın nihai olarak Leibniz’den türetilmiş bir idealizm biçimiyle boğuşmaya devam ettiklerini ileri sürüyor.
Kıta İdealizmi-Leibniz’den Nietzsche’ye / Paul Redding / Çeviren: Kenan Mutluer / Say Yayınları / 376 s.
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