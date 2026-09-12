'Kor' sergisi sanatseverlerle buluştu

“Kor” adlı sergi, ViaTower Bayraktar Plaza’daki Coldwell Banker Parla Sanat Koridoru’nda sanatseverlerle buluştu.

Yirmi eserin yer aldığı sergide, ateş ve kor kavramları üzerinden doğadaki yıkım, değişim ve yeniden başlama temaları ele alınıyor. Sergide özellikle orman yangınlarından hareketle, doğada yaşanan tahribat ile insanın iç dünyasındaki kırılmalar arasında bağ kuruluyor.

Sanatçı Emel Akbulut’un çalışmalarında alevin yanı sıra yangının ardından geride kalan kor ve küller de öne çıkıyor. Eserler, yıkımın ardından yeniden var olma ve ayağa kalkma düşüncesine odaklanıyor.

Geleneksel galeri mekânlarının dışında, bir plaza içerisindeki sanat koridorunda gerçekleştirilen “Kor”, sanatın günlük yaşamın içine taşınmasını da amaçlıyor.

EYLÜL SONUNA KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

31 Ağustos’ta gerçekleştirilen açılışta Emel Akbulut, serginin oluşum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak serginin gerçekleşmesine katkı sunanlara teşekkür etti. Açılışın ardından “Kor” izleyicilerin ziyaretine açıldı.

“Kor” sergisi, eylül ayının sonuna kadar Coldwell Banker Parla Sanat Koridoru’nda ziyaret edilebilecek.