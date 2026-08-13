Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kosova Ulusal Balesi, Bodrum'da sanatseverlerle buluştu

Kosova Ulusal Balesi, Bodrum'da sanatseverlerle buluştu

13.08.2026 20:40:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kosova Ulusal Balesi, Bodrum'da sanatseverlerle buluştu

23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Kosova Ulusal Balesi "Boléro" ve "Correr o Fado" eserleriyle sahneye çıktı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Kosova Ulusal Balesi "Boléro" ve "Correr o Fado" eserleriyle sahneye çıktı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival kapsamında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşan Kosova Ulusal Balesi, klasik müzik ile çağdaş dansı bir araya getiren iki farklı yapımı izleyicilerin beğenisine sundu.

Gecenin ilk bölümünde, koreograf Mehmet Balkan'ın Maurice Ravel'in dünyaca ünlü eseri üzerine hazırladığı "Boléro" sahnelendi. Ritmik yapısı ve giderek yükselen dramatik kurgusuyla dikkati çeken eser, dansın temposunu adım adım artıran koreografisiyle sanatseverlerden ilgi gördü.

Programın ikinci bölümünde ise koreograf Daniel Cardoso'nun imzasını taşıyan "Correr o Fado" izleyiciyle buluştu. Portekiz'in köklü müzik geleneği Fado'dan ilham alan eserde, melankoli, aşk, özlem ve yaşamın değişken akışı çağdaş dansın diliyle yorumlandı.

Farklı kültürleri yansıtan iki özgün yapımı aynı gecede sahneleyen Kosova Ulusal Balesi, teknik başarısı, sahne disiplini ve güçlü yorumuyla festivalin dikkati çeken topluluklarından biri oldu.

Kosova Ulusal Balesi, "Boléro" ve "Correr o Fado" eserlerini yarın ikinci kez Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

Festival, seçkin eserlerin yer aldığı programıyla 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

İlgili Konular: #FESTival #Bale #Uluslararası Bodrum Bale Festivali

İlgili Haberler

Zara Larsson İstanbul’da ilk kez sahne aldı: Tarkan şarkısıyla çıktı, kedilere sürpriz not düştü
Zara Larsson İstanbul’da ilk kez sahne aldı: Tarkan şarkısıyla çıktı, kedilere sürpriz not düştü İsveçli pop yıldızı Zara Larsson, Pozitif Vibrations konser serisi kapsamında İstanbul’daki Bonus Parkorman’da sahne alarak Türkiye’deki ilk konserini verdi. Konser öncesinde İstanbul’un sokak kedilerine ilişkin eğlenceli bir paylaşım yapan Larsson, sahneye ise Tarkan’ın "Dudu" şarkısı eşliğinde dans ederek çıktı.
Julianne Moore 20 yıl sonra sahneye dönüyor: 'Faydra' oyunuyla Broadway’de
Julianne Moore 20 yıl sonra sahneye dönüyor: 'Faydra' oyunuyla Broadway’de Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Julianne Moore, 20 yıllık aranın ardından yeniden Broadway sahnesine dönmeye hazırlanıyor. 65 yaşındaki usta aktris, Manhattan Tiyatro Kulübü'nün sahneleyeceği 'Faydra' adlı yeni oyunda başrolü üstlenecek.
'Bir Balinayı Nasıl Gömersiniz?' Londra'da sahnelenecek
'Bir Balinayı Nasıl Gömersiniz?' Londra'da sahnelenecek Plan by 5, "How Do You Bury A Whale?" (Bir Balinayı Nasıl Gömersiniz?) adlı performansını Londra'da izleyiciyle buluşturacak.