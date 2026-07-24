'Kuğu Gölü' ve 'Zorba' baleleri Denizli'de sanatseverlerle buluşacak

Denizli'de 2. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında "Kuğu Gölü" ve "Zorba" baleleri, Hierapolis Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte "Kuğu Gölü", 5 Ağustos'ta saat 21.00'de, "Zorba" ise 8 Ağustos'ta saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hierapolis Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde dünyaca ünlü eserleri vatandaşlarla ücretsiz buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Denizli'nin kültür ve sanatla anılan bir kent olmasını hedeflediklerini bildiren Çavuşoğlu, tüm vatandaşları 5 ve 8 Ağustos'ta düzenlenecek etkinliklere davet etti.