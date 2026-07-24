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'Kuğu Gölü' ve 'Zorba' baleleri Denizli'de sanatseverlerle buluşacak

'Kuğu Gölü' ve 'Zorba' baleleri Denizli'de sanatseverlerle buluşacak

24.07.2026 19:50:00
Güncellenme:
AA
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'Kuğu Gölü' ve 'Zorba' baleleri Denizli'de sanatseverlerle buluşacak

Kuğu Gölü ve Zorba baleleri Denizli'de 2. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında sahnelenecek.
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Denizli'de 2. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında "Kuğu Gölü" ve "Zorba" baleleri, Hierapolis Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek etkinlikte "Kuğu Gölü", 5 Ağustos'ta saat 21.00'de, "Zorba" ise 8 Ağustos'ta saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hierapolis Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde dünyaca ünlü eserleri vatandaşlarla ücretsiz buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Denizli'nin kültür ve sanatla anılan bir kent olmasını hedeflediklerini bildiren Çavuşoğlu, tüm vatandaşları 5 ve 8 Ağustos'ta düzenlenecek etkinliklere davet etti.

İlgili Konular: #Bale #Kuğu Gölü #zorba bale

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