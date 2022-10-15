Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Kültür ve sanatın başkenti olacağız

15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:00

Kent için projelerini açıklayan başkan Günel, “Kuşadası’nı müzik temalı bir kent yapma hedefimiz var. Bu yıl 3. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nu düzenledik. Temasını özellikle müzik olarak seçtik. 20 gün sonra tamamlanacak heykeller merkezi yerlerde sergilenecek. Sevgi yolunun bahçe çitlerini notalarla tasarladık. Caz dinletilerine ağırlık veriyoruz. Sokak festivalleri yapıyoruz. Altın Güvercin Beste Yarışması’nı yaptık. Kuşadası’na gelen turistler, müzik temalarını gördüğünde ‘Bu ilçede müzik ve sanat varmış’ diyecek. Kuşadası müziği satmalı, müzikle anılmalı ve müzik denilince akla Kuşadası gelmeli” dedi.

REKOR KATILIM

Günel, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Mahallelerde yaşanan sorunların ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıda konuşan Günel, “Muhtarlar olarak Kuşadası ile gurur duyabilirsiniz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimize rekor yatırım yaptık. Kuşadası’nın daha güzel bir geleceğe kavuşması için çalışıyoruz” dedi.

Mahallelerdeki yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla altyapı yatırımlarının ele alındığı buluşmada muhtarlar yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini Günel’e aktardı.



